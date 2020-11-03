Калиниченко: «Антон Миранчук — главный мотор атаки „Локомотива“»

Бывший игрок «Спартака» и сборной Украины поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико».

Алексей [Миранчук] «переехал» в Антона, и Антон сейчас играет такую же важную роль, как Алексей до отъезда. И раньше было видно, что братья достойны друг друга. Замена Алексея на Антона равноценна на сегодняшний день. Антон показывает очень зрелую игру, он молодец и главный мотор атаки. Если он не появляется в стартовом составе, команде становится очень тяжело.

По тренеру видно, что работа ведётся. Вылетел Баринов — важнейшее звено команды, и приходится выпускать молодых игроков. В атаке «Локомотива» есть видимая конкуренция, но все играют в разной степени с перепадами. Не вижу конкретной пары нападающих, которым бы доверился.

Спад в игре Крыховяка объясняется отсутствием Баринова. Была очень хорошая пара центральных полузащитников. Но Баринов выбыл, и обнажились проблемы Крыховяка/