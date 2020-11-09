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Силкин: «„Динамо“ пошёл на пользу вылет из еврокубков»

сегодня, 11:11
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от победы команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:1).

Мне нравится, что «Динамо» играет в атаку. Команда показывает свой потенциал, который был спрятан в начале чемпионата, когда играли очень осторожно и от обороны. Также отмечу, что пришли молодые ребята из нашего чемпионата. Надеюсь, они сыграются и будут постепенно набираться опыта. Под молодыми имею ввиду Фомина, Лесового и Евгеньева. Романа я отмечал ещё по молодёжной команде, был виден потенциал, и из него должно было что-то получиться.

В тройку по итогам сезона войти будет трудно, но «Динамо» на пользу пошёл вылет из еврокубков. Они бы там оставили все эмоции. «Локомотив» как пример – им не хватает эмоций, чтобы перевести дух после матчей в Лиге чемпионов. «Динамо» сейчас выглядит свежее соперников, двигается и создаёт отличные моменты.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 11:52, ред.
На пользу пошло лишь смена тренера а не вылет из еврокубков
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:49
Нечего там делать, если это на пользу.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:31
Однако вывод делать ещё рано
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:30
Если " Динамо " по итогам этого сезона вдруг войдёт в еврокубковую зону, предлагаю команде отказаться от участия в ней и заявить, что международные матчи мешают подготовке к внутреннему чемпионату. Вот что имел в виду г-н Силкин, когда высказывал своё мнение. Ретроград от футбола, которому с такими "современными" взглядами пора на свалку истории.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:16
Само собой. График очень комфортный. .
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:12
просто локо мертвый)))
shlomo
shlomo
сегодня в 11:12
Подождите пока хвалить клуб...
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