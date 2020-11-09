Силкин: «„Динамо“ пошёл на пользу вылет из еврокубков»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился впечатлениями от победы команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:1).

Мне нравится, что «Динамо» играет в атаку. Команда показывает свой потенциал, который был спрятан в начале чемпионата, когда играли очень осторожно и от обороны. Также отмечу, что пришли молодые ребята из нашего чемпионата. Надеюсь, они сыграются и будут постепенно набираться опыта. Под молодыми имею ввиду Фомина, Лесового и Евгеньева. Романа я отмечал ещё по молодёжной команде, был виден потенциал, и из него должно было что-то получиться.

В тройку по итогам сезона войти будет трудно, но «Динамо» на пользу пошёл вылет из еврокубков. Они бы там оставили все эмоции. «Локомотив» как пример – им не хватает эмоций, чтобы перевести дух после матчей в Лиге чемпионов. «Динамо» сейчас выглядит свежее соперников, двигается и создаёт отличные моменты.