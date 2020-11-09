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Мирзоян: «Грамотное решение Черчесова по Дзюбе»

сегодня, 11:48

Бывший советский футболист Александр Мирзоян прокомментировал скандал с участием нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Абсолютно верное и грамотное решение Станислава Черчесова не вызывать в сборную Дзюбу. Никто не отказывается от Дзюбы как от футболиста, и в будущем он вполне ещё может принести пользу сборной России. Всё будет зависеть исключительно от его готовности, того, как он будет играть за свой клуб, как повлияет на него нынешняя ситуация. Но сейчас нельзя допускать привнесения в команду, состоящую из 27 игроков и примерно такого же количества тренерского и административного штаба, весь клубок имиджевого и морального негатива. Команда должна спокойно готовиться к ответственным матчам.

Рассуждаю только со спортивной точки зрения, ведь сам в своё время и играл в больших клубах, и тренировал. Футболисту такой степени популярности и статуса нужно понимать, в какое время мы живём, что снимаем на видео, к чему это может привести.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 11:57
В 32 уже не умеют, время упущено...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:50
Любое решение будет правельным.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:50
Дзюба сам себе нагадил.
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