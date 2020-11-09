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Новиков: «У „Краснодара“ кризис, клуб проваливает вторые таймы»

сегодня, 20:42

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о выступлениях «Краснодара».

Безусловно, 5-6 матчей без побед — уже можно говорить, что у «Краснодара» есть кризис. То, что мы видим, это вторые таймы, которые команда проваливает. Физическое состояние, может даже больше психологическое состояние находится на не очень хорошем уровне. Это не позволяет «Краснодару» брать очки, которые они заслуживают и могут взять.

У команды сейчас большие проблемы с составом. Те потери, которые у них сейчас есть, очень сильно влияют на игру. Когда вся эта основная группа поправится, это будет тот «Краснодар», который мы знаем. Сейчас ситуация тяжелая и непростая.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:48
Можно свалить на скомканный сезон из-за ковита
africatranzit
africatranzit
сегодня в 22:29
Мусаев потерял контроль над командой, кто в лес кто по дрова.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 22:02
Все верно, в Краснодаре серьезный кризис. Галицкому нужно как-то встряхнуть команду волевыми решениями, чтобы в следующем году команда хорошо выглядела, а этот сезон уже провален.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:18, ред.
В данный момент больше всего удивляет меланхоличное молчание Галицкого, так как толчок по изменениям в тренерском штабе или составе команды должен исходить от него. Может Галицкий уже потерял интерес к своей игрушке и Краснодар может повторить историю "Анжи"? Слава богу информации о распродаже игроков и закрытии футбольной академии еще нет. Как Мусаев может влиять на Галицкого, что его позиция главного тренера остается незыблемой? Даже не знаю что и думать.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:06
что - то видимо не так в фк " Краснодар " ..
протон1
протон1
сегодня в 21:04
физ подготовкой кто уних занимается? еси нетянут второй тайм. чем они там заняты?. пусть отправят в чечню или в дагестан . там им помогут . быстро поставят физику
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:03
Эта проблема всего нашего футбола просто в Краснодаре она выражена сильнее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:58
С кем не бывает...
VAN ARM
VAN ARM ответ Foxes (раскрыть)
сегодня в 20:47
что то не так в команде)))))) или кто то всё портит)))
Foxes
Foxes
сегодня в 20:45
Физически слабые футболисты у ФК Краснодара.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:45
это следствие)))причина не очевидна но надо искать))))))))))
shlomo
shlomo
сегодня в 20:44
Это еще мягко сказано....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:44
Проблема на пверхности! Мурад)
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