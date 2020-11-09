Новиков: «У „Краснодара“ кризис, клуб проваливает вторые таймы»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился мнением о выступлениях «Краснодара».

Безусловно, 5-6 матчей без побед — уже можно говорить, что у «Краснодара» есть кризис. То, что мы видим, это вторые таймы, которые команда проваливает. Физическое состояние, может даже больше психологическое состояние находится на не очень хорошем уровне. Это не позволяет «Краснодару» брать очки, которые они заслуживают и могут взять.

У команды сейчас большие проблемы с составом. Те потери, которые у них сейчас есть, очень сильно влияют на игру. Когда вся эта основная группа поправится, это будет тот «Краснодар», который мы знаем. Сейчас ситуация тяжелая и непростая.