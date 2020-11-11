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Тренер «Зенита» Артур получил дисквалификацию за оскорбительное поведение

сегодня, 18:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Тренер «Зенита» Де Оливейра Виллиам Артур получил дисквалификацию за оскорбительное поведение в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1) согласно дисциплинарному регламенту РФС.

«Дисквалифицировать тренера Де Оливейра Виллиама Артура на два матча чемпионата России по футболу, при этом один матч считать реальным исполнением, а один матч — условной спортивной санкцией и оштрафовать его на 200 тысяч рублей. Установить для тренера испытательный срок до окончания чемпионата России сезона-2020/2021», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:20
труба компенсирует)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:20
готовятся к праздникам и корпоративам)))
drug01
drug01
сегодня в 18:14
Получил значит заслужил!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:14
Жестко, 200 на физ лицо... Это беспредел товарищи
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:11
Правильно это!
makkie
makkie
сегодня в 18:08
Он тоже по пути Дзюбы пошёл?)))
David Young
David Young
сегодня в 18:05
Правильно сделали, что наказали. Такое поведения недопустимо в принципе. Если его вообще не наказывать никак, или слишком мягко, то оно будет всё более и более повсеместным.
nubom
nubom
сегодня в 18:03
Этого добра у Зенита навалом...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:02
Пошли дань собирать...
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