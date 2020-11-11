Тренер «Зенита» Артур получил дисквалификацию за оскорбительное поведение

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сегодня, 18:02

Тренер «Зенита» Де Оливейра Виллиам Артур получил дисквалификацию за оскорбительное поведение в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1) согласно дисциплинарному регламенту РФС .