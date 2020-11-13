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Бышовец сравнил Жиркова с Яшиным

сегодня, 15:38

Тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о выступлениях полузащитника Юрия Жиркова, сравнив его с легендарным вратарём Львом Яшиным.

Мне не показалось, что в этом матче [против сборной Молдавии] Жирков сильно устал и отдал все силы. Матч был больше экспериментальным. Вообще я уверен, что Юра влияет на обстановку в команде, и это очень важно, что есть такие примеры. В свое время на чемпионат мира семидесятого года поехали Слава Метревели и Лев Яшин, которые особо не играли. Но их присутствие, отношение к команде и влияние на микроклимат — это очень важно. Сейчас такую функцию выполняет Жирков. Поэтому такие опытные игроки всегда нужны в составе национальной сборной, особенно если они способны играть и приносить пользу в матче.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:22
Сравнил рядового с генералами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:17
Я уже испугался, думал ты меня имел в виду. Шутка!!!. Ты прав. Сейчас не те времена, когда личным примером вдохновляют. Важнее коммуникабельность, а Юра и речью то особе е владеет. Футболист отличный, человек хороший, скромный, не чета некоторым "хайповым" в сборной. Но не лидер.
Asper
Asper
сегодня в 16:11
Да ладно, все знают, что Жирков бирюк - слова лишнего из него не выдавишь.
Авторитет, конечно, но он не лидер никакой по складу характера
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:55
Возить не играющих "авторитетов" - это просто глупо. А уж в наше то время , кода каждая боевая единица на счету, тем более. Футбол стал более интенсивным, более жестким, травмы сыплются одна за другой. Так , что "туристы" любой команде не нужны. Ну а на микроклимат влиять должен тренерский штаб и играющие регулярно игроки. Жирков - отличный игрок , но он никогда не был лидером раздевалки, просто очень скромен и не выпячивает себя как некоторые.
Так , что Анатолий тут явно погорячился.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:54
Я что то вчера особой пользы не увидел....:(((
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:51
Как можно сравнивать несравнимое!!!
beefs
beefs
сегодня в 15:48
Авторитет в команде большое значение...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:43
это наверное лестно для юры но это скорее аванс и выдача желаемого за действительное
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:39
Это он перегнул...
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