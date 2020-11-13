Бышовец сравнил Жиркова с Яшиным

Тренер поделился мнением о выступлениях полузащитника , сравнив его с легендарным вратарём Львом Яшиным.

Мне не показалось, что в этом матче [против сборной Молдавии] Жирков сильно устал и отдал все силы. Матч был больше экспериментальным. Вообще я уверен, что Юра влияет на обстановку в команде, и это очень важно, что есть такие примеры. В свое время на чемпионат мира семидесятого года поехали Слава Метревели и Лев Яшин, которые особо не играли. Но их присутствие, отношение к команде и влияние на микроклимат — это очень важно. Сейчас такую функцию выполняет Жирков. Поэтому такие опытные игроки всегда нужны в составе национальной сборной, особенно если они способны играть и приносить пользу в матче.