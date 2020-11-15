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Максименко: «Я рад быть капитаном молодёжной сборной, очень дорожу этим»

сегодня, 20:36

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал о своём выступлении в качестве капитана молодёжной сборной России.

Стало ли больше ответственности, когда меня выбрали капитаном молодёжной сборной? Конечно, но и без капитанской повязки я всегда должен быть одним из лидеров. Возможно с возвращением в команду Вани Облякова и Феди Чалова она вернется к ним, но за то время я должен проявить себя, доказать, что был выбран на эту роль не зря. По возрасту я один из самых старших сейчас. Ответственность большая. Я хорошо это понимаю. Я рад быть капитаном нашей сборной, очень дорожу этим.

Как я влиял на игру в качестве капитана? Старался подбадривать ребят. Гнал их постоянно вперед, ведь мы защищаем честь сборной. Неважно — контрольная игра или официальная, мы должны побеждать, зарабатывать коэффициенты в копилку.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 22:14
На безрыбье и рак рыба.
drug01
drug01
сегодня в 21:34
Молодец держи марку!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 21:12
Это конечно здорово, но Максименко должен быть основным вратарём главной сборной.
LOpp
LOpp
сегодня в 21:08
Максименко что то поплыл в последнее время. То ли возраст, то ли не уверенность, то ли звезду поймал...
Стал часто косячить. да спасает порой, но детские ошибки оставляют не приятные впечатления.
Набирайся уверенности!
berda2003
berda2003
сегодня в 21:07
молодец, оказался умней сафонова...
ДСА
ДСА
сегодня в 21:06
Уже перерос молодёжку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:50
Удачи нашей сборной...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:44
В таком возрасте Касильяс много добился! А этого игра в роли капитана молодёжки радует!
Gahi
Gahi
сегодня в 20:43
Это к многому обязывает. Удачи
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:42
мы рады за тебя))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:42, ред.
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