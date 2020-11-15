Максименко: «Я рад быть капитаном молодёжной сборной, очень дорожу этим»

Голкипер «Спартака» рассказал о своём выступлении в качестве капитана молодёжной сборной России.

Стало ли больше ответственности, когда меня выбрали капитаном молодёжной сборной? Конечно, но и без капитанской повязки я всегда должен быть одним из лидеров. Возможно с возвращением в команду Вани Облякова и Феди Чалова она вернется к ним, но за то время я должен проявить себя, доказать, что был выбран на эту роль не зря. По возрасту я один из самых старших сейчас. Ответственность большая. Я хорошо это понимаю. Я рад быть капитаном нашей сборной, очень дорожу этим.

Как я влиял на игру в качестве капитана? Старался подбадривать ребят. Гнал их постоянно вперед, ведь мы защищаем честь сборной. Неважно — контрольная игра или официальная, мы должны побеждать, зарабатывать коэффициенты в копилку.