Аршавин — об удалении Семёнова: «Можно было ограничиться жёлтой карточкой»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал удаления защитника сборной России в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

Если бы был VAR , то это был бы штрафной в сторону сборной Турции. Да даже там можно было ограничиться жёлтой карточкой. В целом же Семенову не хватает скорости, мы это видим и в чемпионате России, этим отчасти вызвано то, что он проиграл позицию. Тосун хватал Андрея за футболку, это было ключевым в эпизоде. У нападающего не было отрыва перед защитником, чтобы так категорично показывать красную карточку. Сыграл бы лучше в этом эпизоде Дивеев? Не знаю, не знаю.