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Аршавин — об удалении Семёнова: «Можно было ограничиться жёлтой карточкой»

сегодня, 22:05
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал удаления защитника сборной России Андрея Семёнова в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

Если бы был VAR, то это был бы штрафной в сторону сборной Турции. Да даже там можно было ограничиться жёлтой карточкой. В целом же Семенову не хватает скорости, мы это видим и в чемпионате России, этим отчасти вызвано то, что он проиграл позицию. Тосун хватал Андрея за футболку, это было ключевым в эпизоде. У нападающего не было отрыва перед защитником, чтобы так категорично показывать красную карточку. Сыграл бы лучше в этом эпизоде Дивеев? Не знаю, не знаю.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:24
Это вам не тут а там!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:24
Тут красной ни как не было.
dimagas2
dimagas2 ответ berda2003 (раскрыть)
сегодня в 22:23
А может ваша сборная просто днари и это отмазка?)))
Просто ржу с лапотника,кругом враги)))
berda2003
berda2003
сегодня в 22:19
что плетёт шавкин вместе с федотом? поляк выходил с чёткой задачей не дать нашим набрать очки... эти уроды вмести с англосаками НИКОГДА не будут судить Россию честно и объективно... со спермой отца они впитывают ненависть к России...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:12
Чистейшее удаление. Задержал и за шею и за корпус
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:08
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 22:06
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