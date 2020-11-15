Аршавин — об удалении Семёнова: «Можно было ограничиться жёлтой карточкой»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал удаления защитника сборной России Андрея Семёнова в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).
Если бы был VAR, то это был бы штрафной в сторону сборной Турции. Да даже там можно было ограничиться жёлтой карточкой. В целом же Семенову не хватает скорости, мы это видим и в чемпионате России, этим отчасти вызвано то, что он проиграл позицию. Тосун хватал Андрея за футболку, это было ключевым в эпизоде. У нападающего не было отрыва перед защитником, чтобы так категорично показывать красную карточку. Сыграл бы лучше в этом эпизоде Дивеев? Не знаю, не знаю.
Просто ржу с лапотника,кругом враги)))
Просто ржу с лапотника,кругом враги)))
Нужно возить с собой Широкова. Чтоб польским с.кам неповадно было.
Нужно возить с собой Широкова. Чтоб польским с.кам неповадно было.