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Де Бур: «Сборной Нидерландов нужно поработать над всем»

вчера, 06:00
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 2Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал выездную победу над Польшей (2:1) в матче Лиги Наций.

Я увидел больше плюсов, чем минусов. Я заранее предупредил команду, что из-за всех этих склок с Робертом Левандовски (Прим. — форвард сборной Польши жёстко раскритиковал игру своей команды после поражения от Италии — 0:2) сборная Польши захочет как-то проявить себя.

Вы должны действовать уверенно с первой секунды, но кажется, у нас не получилось. С точки зрения игры в обороне мы определённо должны действовать лучше и собираемся поработать над этим. Нельзя начинать матч подобным образом.

После пропущенного мяча мы собрались и начали создавать один момент за другим. Затем мы показали, на что способным. Нам нужно поработать над всем, но я покидаю стадион с приятным чувством.

Также надо сказать, что это заслуженная победа. Парни боролись за неё до последней секунды, и я горжусь этим. У нас есть сила воли, и мы должны продолжать в том же духе.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:25
Обыграли достаточно сильного соперинка.
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:20
Очень тяжёлая победа.
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