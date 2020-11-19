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Депутат Госдумы — об игре России: «Обосрались, что еще можно сказать»

вчера, 10:44
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России от команды Сербии (0:5) в матче группового турнира Лиги Наций.

Я не склонен сейчас посыпать голову пеплом и высказывать оскорбительные выражения в адрес игроков и тренерского штаба. Это был общий провал, который случается у всех команд. Позавчера сборная Германии впервые в своей истории проиграла 0:6, я такого в истории сборной Германии не помню. И что, главного тренера отправили в отставку, игроков расстреляли, а Федерацию футбола Германии закрыли? Нет. Проиграли, болельщики поддержали команду, и они вместе двигаются дальше. Так и у нас. Да, обидно и неприятно, все понимали ответственность матча. Обосрались, что еще можно сказать. Впереди чемпионат Европы и подготовка к чемпионату мира в Катаре. Будем готовиться.

Говорить о том, что проиграли, потому что не позвали Дзюбу, я тоже не буду. Проигрыш 0:5 не зависит от Дзюбы. Тут хоть с Дзюбой в нападении, хоть с Черчесовым в воротах — ничего бы не изменилось. Это командный провал. Предлагаю поддержать ребят и двигаться дальше.

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Все комментарии
zorro_74
zorro_74 ответ Miaf (раскрыть)
сегодня в 06:14
Игрочишки поросят ни чем не лучше бомжей.такие же бездарные лучше чёрных набрать хоть польза какая то будет.
kella
kella
вчера в 17:23
Выдать всем памперсы и играть дальше!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:26
Это верно...Хорошо, что хоть шорты были внешне чистые и не дурно пахли!
Брулин
Брулин
вчера в 12:33
Полностью согласен. Если вводить данный тип наказания, то оно должно, в первую очередь, применятся к Депутатам. Там точно поводов к его применению побольше
Miaf
Miaf
вчера в 11:31
Нечего набирать Зенитовских игрочишек..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:26
В Северной Корее всю сборную ,вместе с тренером за такой футбол приговорили бы к расстрелу пожизненному !!! )))))))))))))))
LOpp
LOpp ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:26
Депутаты хотят быть ближе к народу
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 11:11
    Grabovsky
    Grabovsky
    вчера в 11:02
    Вы в своей госдуме со своими законами каждый день обсераетесь. Мр43и
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Qatar Airways (раскрыть)
    вчера в 11:01
    Да ничего они не пишут, даже формально активные депутаты, которые выдвигают очередные запреты и налоги - Клишас, Яровая, Боярский-младший - и то их только формально выдвигают, спущенные из администрации президента. А уж точно не сын престарелого гея.
    poodle
    poodle
    вчера в 10:57
    пусть с писюном своим так говорит,а то у депутатов вечно нет виновных,невезучий случай,ага,сербии проиграть,серьёзно?!это такой позор о коем никому не расскажешь!
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    вчера в 10:55
    Удобрили сербскую землю. В следующем году будет хороший урожай яблок. Ждём в Ашане.
    bacek15
    bacek15
    вчера в 10:54
    А санкции против америкосов ввести слабо? )))
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    вчера в 10:54
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      вчера в 10:53
      Такое ощущение, что это комментарий гопника Коляна из подворотни после трёх стаканов самогонки, а не депутата Госдумы. А эти люди пишут законы, по которым потом вся страна живёт. Поэтому у нас и бардак везде - на каждой должности находятся те, кого и близко там быть не должно. А пока у нас тренером сборной будет учитель физкультуры, руководителями крупнейших компаний портфеленосцы, а депутатами подхалимы - так и будут 0-5 в футболе, миллиардные убытки в экономике и пенсионные реформы для народа.
      alex074
      alex074
      вчера в 10:51
      А при чем тут вообще Германия? Германия вообще то Чемпион мира и неоднократный и всегда на высоте, а Россия, что??? Футбольная Россия постоянно в опе и от туда не вылазит, благодаря нашим кривоногим слабоумным Зюбам, Джикиям, Оздоевым, Кузяевым, ЗеБолотными т.д. Всю сборную собрать и в сибирь лес валить.
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 10:50
      это парламентское выражение наверное)))) хотя и про думу можно сказать тоже самое)))
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 10:47
      Ну вот ты и поддерживай...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 10:47
      Депутаты так не должны говорить
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