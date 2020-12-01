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Хайкин: «Хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в РПЛ»

сегодня, 10:13

Российский вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин заявил, что не планирует переходить в РПЛ.

Контракт действует еще год. Мне хочется попробовать силы либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Играя против «Милана», я прочувствовал этот уровень, теперь не хочется опускаться ниже. Я очень стремлюсь к этому.

Тяжело говорить о других предложениях, пока конкретики не было. Но мне в любом случае очень хочется сыграть в Лиге чемпионов именно за «Будё-Глимт». А так, хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в российский чемпионат. Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала английской Премьер-лиги я выберу второй вариант, безусловно.

Напомним, что Хайкин стал чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимта».

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 11:25
Похоже, он просто не в теме, что у нас престарелому косопору Гильерме дают зарплату на уровне вратарей основы АПЛ (более 3 миллионов) и вызывают в сборную, чтобы все смотрели, как он раз за разом в ближний угол пропускает.
Ezhil
Ezhil
сегодня в 10:49
Тула тоже Европа.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:36
Это от его квалификации зависит. Мальта тоже европа
cska1948
cska1948 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 10:30
Вратарю, чтобы повышать своё мастерство необязательно стремиться в Европу. Хорошую вратарскую практику можно получить в Тамбове, Химках и других клубах из подвала РПЛ. Сколько ударов, за игру, в створ Барсы, Реала, Баварии и сколько их в ворота Тамбова? Где у вратаря больше практики?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:26
А Англия не резиновая, там мест на всех не хватит.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:23
Молодец, правильно мыслит. Надо в Европу стремиться, если хочет расти, как футболист, а не в колхозную газпром лигу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:18
Кому ты нужен в рпл!?тут бездарей и без тебя хватает!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 10:17
Он наверное и не знает,что клубы РПЛ тоже играют в еврокубках...а если серьезно,кому он тут нужен,кого-кого,а качественных вратарей у нас достаточно.Да и ладно,он где-то,пусть не топ-е,а в Бельгии или Голандии играл,а то в Норвегии. ..
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