Хайкин: «Хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в РПЛ»

Российский вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин заявил, что не планирует переходить в РПЛ.
Контракт действует еще год. Мне хочется попробовать силы либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Играя против «Милана», я прочувствовал этот уровень, теперь не хочется опускаться ниже. Я очень стремлюсь к этому.
Тяжело говорить о других предложениях, пока конкретики не было. Но мне в любом случае очень хочется сыграть в Лиге чемпионов именно за «Будё-Глимт». А так, хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в российский чемпионат. Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала английской Премьер-лиги я выберу второй вариант, безусловно.
Напомним, что Хайкин стал чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимта».