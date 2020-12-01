Хайкин: «Хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в РПЛ»

Российский вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» заявил, что не планирует переходить в РПЛ .

Контракт действует еще год. Мне хочется попробовать силы либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Играя против «Милана», я прочувствовал этот уровень, теперь не хочется опускаться ниже. Я очень стремлюсь к этому.