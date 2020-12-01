ГлавнаяНовости

Наставник «Ренна»: «Завтра мы будем играть против качественного соперника»

сегодня, 19:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб РеннРеннЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер «Ренна» Стефан Жульен рассуждает о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Каким бы ни был завтрашний результат, даже если он решающий для участия в Лиге Европы, клуб будет существовать и дальше. Если сыграем завтра вничью, то судьба третьего места будет решаться только в следующем матче.

Сегодня мы вылетаем в Россию с решительностью и сильной мотивацией. Будем играть на стадионе при 10 тысячах зрителей — это большое достоинство, что в России людей пускают на стадион. Будем играть в хорошей атмосфере, хоть она и пойдет больше на пользу нашим соперникам.

Завтра мы будем играть против качественного соперника, у которого есть опыт. Когда они играли у нас дома, несколько их игроков отсутствовали, но завтра у «Краснодара» будет полный состав. Особенно усилится нападение, так что мы готовимся

Все новости
Соболь: «„Зенит“ — опытная команда»
Сегодня, 17:33 Комментарии21
Маттеус: «Левандовски — самый совершенный и лучший игрок в мировом футболе»
Сегодня, 16:26 Комментарии33
Габи: «Хави готов к работе в „Барселоне“»
Сегодня, 16:05 Комментарии5
Кальдерон — о «Реале» и Мбаппе: «Большие клубы нуждаются в лучших игроках»
Сегодня, 15:29 Комментарии4
Луческу: «„Ювентус“ и „Барселона“ созданы для победы в Лиге чемпионов»
Сегодня, 15:23 Комментарии8
Капелло: «„Милан“ должен верить в чемпионство»
Сегодня, 14:29 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
офигенный
офигенный
сегодня в 20:02
это он офигенно сказал
Faustello
Faustello
сегодня в 19:38
И усиление нет и болелы на стаде всегда молча сидят, Галицкому же не нужен фан сектор, ему левые пассажиры пришедшие селфи сделать в парке и на стадионе милы...
Так что никаких приемуществ завтра у нас не будет.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:21
Ну да, ну да...если не забодаем, то растопчем точно...:))))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:21
Реверансы перед игрой .....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100