Наставник «Ренна»: «Завтра мы будем играть против качественного соперника»

Главный тренер «Ренна» рассуждает о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Каким бы ни был завтрашний результат, даже если он решающий для участия в Лиге Европы, клуб будет существовать и дальше. Если сыграем завтра вничью, то судьба третьего места будет решаться только в следующем матче.

Сегодня мы вылетаем в Россию с решительностью и сильной мотивацией. Будем играть на стадионе при 10 тысячах зрителей — это большое достоинство, что в России людей пускают на стадион. Будем играть в хорошей атмосфере, хоть она и пойдет больше на пользу нашим соперникам.

Завтра мы будем играть против качественного соперника, у которого есть опыт. Когда они играли у нас дома, несколько их игроков отсутствовали, но завтра у «Краснодара» будет полный состав. Особенно усилится нападение, так что мы готовимся