Мусаев: «Мы счастливы играть в Лиге чемпионов»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев рассуждает о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».
Нас ждет топ-соперник, мы счастливы проводить каждый матч в Лиге чемпионов. Это первый такой турнир для нас, большой опыт. Но мы приехали сюда не за тем, чтобы хорошо провести время. Наши мысли только о том, как добиться максимального результата.
Я не могу разделять матчи, потому что до «Локомотива» у нас будет 5 дней, такого давно не было. Нам не нужно думать об этой игре, у нас одна цель — «Челси». На этом фоне хотим отдать все силы, выставит самый боевой состав, получать удовольствие от игры и постараться добиться победы.
Семаку нравится там просто быть...
Когда результаты то будут ???
Семаку нравится там просто быть...
Когда результаты то будут ???
Уже 30 лет набераемся опыта, а результаты все хуже и хуже!!!
Уже 30 лет набераемся опыта, а результаты все хуже и хуже!!!