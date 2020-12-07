ГлавнаяНовости

Мусаев: «Мы счастливы играть в Лиге чемпионов»

вчера, 22:43
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар23:00 Не начался

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев рассуждает о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Нас ждет топ-соперник, мы счастливы проводить каждый матч в Лиге чемпионов. Это первый такой турнир для нас, большой опыт. Но мы приехали сюда не за тем, чтобы хорошо провести время. Наши мысли только о том, как добиться максимального результата.

Я не могу разделять матчи, потому что до «Локомотива» у нас будет 5 дней, такого давно не было. Нам не нужно думать об этой игре, у нас одна цель — «Челси». На этом фоне хотим отдать все силы, выставит самый боевой состав, получать удовольствие от игры и постараться добиться победы.

Все новости
Сёмин: «Календарь РПЛ должен быть максимально комфортным для сборной»
Сегодня, 04:53 Комментарии3
Ловрен: «Хорошая группа. С Россией будет интересная битва на поле»
Сегодня, 04:30 Комментарии2
Юран: «Соперники России по группе понимают, что нас можно обыгрывать»
Сегодня, 02:24 Комментарии3
Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»
Сегодня, 00:01 Комментарии23
Талалаев: «Почему заменил Беришу и Поляруса? Хочется мне так»
Вчера, 23:29 Комментарии5
Самедов: «Это уже не те хорваты, что были два-три года назад»
Вчера, 23:20 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Introvert
Introvert
вчера в 23:28
Счастье мимолётно.
particular
particular
вчера в 23:12
Неудачу европохода придётся испить до дна, не закусывая 🤨
мангo
мангo
вчера в 23:11
Хм за целый час всего одна новасть..
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:06
Нашим клубам надо научиться играть в рпл для начала.
Cat01
Cat01
вчера в 23:05
Желаем удачи и исполнения всех желаний
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:04
Надо победить на прощанье,ещё не скоро в лч вернётесь!
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:59
"Я уверен, что завтра обе команды будут стараться бить по воротам, чтобы забить голы. Это Лига чемпионов."
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:58
А то, любой бы счастлив был бы летаешь по европе, позоришься, денежка капает, парфюмки с алкоголем в дютике потаскиваешь
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:55
Мусаеву нравится там просто играть...
Семаку нравится там просто быть...

Когда результаты то будут ???
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:47
Не думаю что все счастливы тебя видеть у руля
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 22:47
О каком опыте сей продукт дурдома говорит?
Уже 30 лет набераемся опыта, а результаты все хуже и хуже!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100