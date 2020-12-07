Мусаев: «Мы счастливы играть в Лиге чемпионов»

Наставник «Краснодара» рассуждает о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Нас ждет топ-соперник, мы счастливы проводить каждый матч в Лиге чемпионов. Это первый такой турнир для нас, большой опыт. Но мы приехали сюда не за тем, чтобы хорошо провести время. Наши мысли только о том, как добиться максимального результата.

Я не могу разделять матчи, потому что до «Локомотива» у нас будет 5 дней, такого давно не было. Нам не нужно думать об этой игре, у нас одна цель — «Челси». На этом фоне хотим отдать все силы, выставит самый боевой состав, получать удовольствие от игры и постараться добиться победы.