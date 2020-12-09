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Венделл: «Проект „Зенита“ заключается в борьбе с лучшими клубами Европы»

сегодня, 20:57

Полузащитник «Зенита» Венделл поделился впечатлениями от первых месяцев в питерском клубе.

Когда я приехал после предсезонной подготовки, «Зенит» оказался лучше, чем я себе представлял. У меня были шансы сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов, и я выиграл конкрецию за место в стартовом составе. У «Зенита» уже есть традиция покупать бразильских игроков, поэтому клуб очень хотел подписать меня.

Проект «Зенита» заключается не только в том, чтобы выиграть чемпионат России, но и в борьбе с лучшими клубами Европы в ближайшие годы. К сожалению, в этом сезоне мечта о выходе из группы в Лиге чемпионов не сбылась, но мы хорошо идём в чемпионате России и титул — это наша цель.

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Все комментарии
шацк
шацк
сегодня в 23:28
Мы думали, что ты скажешь, что на 62овой позиции играешь и поэтому так плохо получается ...
alexgurzan
alexgurzan ответ Wolf77785 (раскрыть)
сегодня в 23:00
Комментарий скрывается целиком, а не за отдельные слова.
Wolf77785
Wolf77785 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 22:59
Почему люди ниже, так же пишут "проект", но это не считается троллингом?
alexgurzan
alexgurzan ответ Wolf77785 (раскрыть)
сегодня в 22:58
Троллинг клуба.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 22:52
А чего же зениту вечно подсовывают самый слабый жребий из года в год, ведь это не может быть случайность!
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 22:38
Почему мой коммент последний помечен?
DmitryFCSM
DmitryFCSM
сегодня в 22:36
Питерский проект без Вилкова и всей шушеры в руководстве рпл показал себя в Европе во всей красе.прям,как дзюба на видео))))
Wolf77785
Wolf77785 ответ Блоссия (раскрыть)
сегодня в 22:16
    David Young
    David Young ответ Блоссия (раскрыть)
    сегодня в 22:15
    Приживаются, но только пользы в долгосрочной перспективе не приносят, ведь слишком они повязаны на "их" среду, и на их правила ведения "игры", и в конечном итоге, поскольку это не та среда, где они могут исключительно играть по своим правилам, они задыхаются и отправляются в склад истории как провалившиеся проекты. Некоторые могут и возродиться, но лишь немного улучшать свои фундаментальные свойства, и не повторят ошибок тех, что были до них.

    Кстати говоря, Венделл вряд ли уже до конца понял, в какой проект он попал, думаю со временем оптимизма на счёт его нынешнего клуба у него убавится. Дриусси, например, хоть и молод, но уже понимает довольно хорошо, в какое болото его затянуло.
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 22:14
    Он очень слабый игрок, небось не скоро еще забьет!
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:13
    Не, Ничьища и 5 случайных поражений! По питерски если - с пристрастием.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 22:07, ред.
    Венделл: «Проект „Зенита“ заключается в борьбе с лучшими клубами Европы»

    Лучшие клубы Европы 😆🤣😆

    1. Боруссия Д 13
    2. Лацио 10
    3. Брюгге 8
    4. Зенит 1
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    сегодня в 22:05
    Бабло рекой. Уралы сами расступаются. Несогласных - дубинками. Отчего б не пороть дичь)
    Блоссия
    Блоссия
    сегодня в 22:01
    Насчет "проекта" с ним не поспоришь. Правда, у нас в российском футболе уже был один такой мини-проект в лице Анжи. И вообще проекты не приживаются на российской почве, что в футболе, что в виде "нацпроектов".
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 21:59
    Человек приехал с земляком на больничном посидеть за долю малую)
    David Young
    David Young ответ Qatar Airways (раскрыть)
    сегодня в 21:56
    .
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 21:55
    Вот именно! С Лучшими. А подсунули какие-то Лацио да Брюгге, Зенит поэтому и пожалел слабачков, ведь великодушие всегда было отличительной чертой людей из культурной столицы. Вот в следующем году попадутся Бавария с Ливерпулем, вот тут-то и начнётся. Я бы на месте немцев с англичанами следующий год лучше бы пропустил от греха подальше.
    Джон Иванов
    Джон Иванов
    сегодня в 21:55, ред.
    Действительно классно у вас получается
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 21:51
    Ничего плохо про Венделя не напишу, а то щас напишу, а потом он редиска Спартаку гол забьет. Бывало уже такое))
    VAN ARM
    VAN ARM ответ youtomee (раскрыть)
    сегодня в 21:34
    поверь целое очко многого стоит))))))))))))))))))))))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 21:33
    и они это всем и показали))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    сегодня в 21:33
    Безнадежный ЦСКА и "Локомотив" с "Зальцбургом" дома не фонтан вообще, "Краснодар" в большинстве против "Севильи" с форой в два мяча. Побольше негатива.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 21:31
    Вендел:будем всем Санкт-Петербургом весной болеть за Брюгге в Лиге Европы
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 21:29
    Случайная ничейка и 5 поражений в группе уровня ЛЕ
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 21:27
    Ну если отбросить шесть игр Зенита то в принципе кроме разгрома Краснодара от Челси в остальном нормально все смотрелись)
    youtomee
    youtomee
    сегодня в 21:26, ред.
    ну в принципе молодцы, всего в 6 играх команда смогла взять целое очко.
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 21:25, ред.
    молодой, зеленый еще...
    Проект Зенита заключается в распиле "национального достояния", а ты всего лишь маленький винтик этого распила)))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 21:24
    ФК Зенит создан чтобы мечты сбывались у кривоногих везунчиков!)))
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    сегодня в 21:23
    Очень смешно такое слышать, особенно после двух поражений на классе от брюгге.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Литейный 4 (раскрыть)
    сегодня в 21:21
    Какое ЛЕ, о чем ты говоришь вообще? Даже в ЛЕ наш потолок это 1/8, что будет за счастье. А за слабый чемпионат можно сказать спасибо твоему любимому клубу
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