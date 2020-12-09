Венделл: «Проект „Зенита“ заключается в борьбе с лучшими клубами Европы»

Полузащитник «Зенита» Венделл поделился впечатлениями от первых месяцев в питерском клубе.

Когда я приехал после предсезонной подготовки, «Зенит» оказался лучше, чем я себе представлял. У меня были шансы сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов, и я выиграл конкрецию за место в стартовом составе. У «Зенита» уже есть традиция покупать бразильских игроков, поэтому клуб очень хотел подписать меня.

Проект «Зенита» заключается не только в том, чтобы выиграть чемпионат России, но и в борьбе с лучшими клубами Европы в ближайшие годы. К сожалению, в этом сезоне мечта о выходе из группы в Лиге чемпионов не сбылась, но мы хорошо идём в чемпионате России и титул — это наша цель.