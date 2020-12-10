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Ярошик: «ЦСКА нужно попрощаться с Лигой Европы как большая команда»

вчера, 19:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

ЦСКА провалил еврокубковую кампанию. Многое не получилось, как итог — последнее место. Матч против «Динамо» Загреб ничего не решает, но нужно попрощаться с Лигой Европы как большая команда. Жду от «армейцев» победы. Это тот случай, когда надо сыграть за себя, за тренера и за болельщиков.

В Европе нет слабых команд. В следующий раз не стоит делить соперников на слабых и сильных. Задача должна быть одна — набирать очки в каждом матче. Надеюсь, в следующем году ЦСКА порадует нас другими результатами.

Раньше в команде были опытные футболисты, которые понимали друг друга с полуслова. Сейчас этого не хватает. К тому же сказывается игра на двух фронтах — молодой команде очень сложно выступать в плотном графике.

Что касается Ганчаренко, в провалах команды всегда будут винить тренера. Боссы ЦСКА грамотно анализируют выступления клуба. Они — профессионалы. Не будем забывать, команда занимает лидирующую позицию в чемпионате России. До перерыва осталось несколько туров, после чего нужно сесть и спокойно обсудить случившееся.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ошалевший (раскрыть)
вчера в 21:44
Немотивированное "Динамо" ? Чувство собственного достоинства вам знакомо ? А доброе имя команды и её футболистов вам ни о чём не говорит ? А деньги за набранные очки хозяевам не нужны ? Очнитесь, наконец, от летаргического сна.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:39
... как бывшая большая команда. А вообще - смешно.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 20:55
Кто то с Лигой чемпионов попрощался, а кто то с Лигой Европы. Гыгыгы
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:47
Даже страшно уже что-либо загадывать. Будь как будет, но биться нужно до последнего.
neukomm
neukomm
вчера в 20:44
Даже смотреть не буду. Время начала 1:00 у меня. Если бы игра имела смысл...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:21
У вас есть кандидатуры на кого менять?. "Решать" надо не целью менять шило на мыло.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:06
Сколько можно "прощаться"??? Из года в год,только раньше параллельно в РПЛ добивались успеха,а теперь Гинер держит белорусского альтруиста и надеется,что это полудохлая курица снесёт ,наконец,золотое яйцо.И проанализируйте,кто является пламенным поклонником Ханчарэнки,и вы с удивлением увидите,что подавляющее большинство лиц-отнюдь не из числа доброжелателей клуба.А для чего Витёк Гинеру-так у меня есть версия,которая требует подтверждения временем-выкуп акций ЦСКА у банка,к которому (выкупу)приступил хитрый Леннорыч.Только как бы себя не обхитрил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:06
В перерыве надо с Гончаренко решать!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:05
это только эмоции)) посмотрим))
ошалевший
ошалевший
вчера в 19:55
как вариант выложиться по полной против немотивированного динамо,а потом слить в чемпе,ярошик красавчик,сразу чувствуется физрук,провал уже есть,4 место никуда не денется и тут уже ничего не докажешь,а больше насмешишь
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:54
Иржи, ты хоть в курсе, что в Хорватию
не полетели 6 игроков основы
Влашич, Фернандес, Магнуссон, Эджуке, Дзагоев, Кучаев. О чем вообще речь.
David Young
David Young
вчера в 19:53
Хотелось бы, чтобы ЦСКА порадовал более хорошей игрой в ЛЕ, чем в предыдущих пяти матчах там в этом сезоне, но провала это не изменит, тем не менее, станет полезным для российского футбола и лично ЦСКА.
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:42
Так в прошлом туре уже попрощались. Боюсь еще одного такого прощания нервы не выдержат. А если посерьезнее, то лично меня больше удивляет, как спокойно руководство клуба относится к подобным "успехам". Два подряд четвертых места в ЛЕ при посеве из первой корзины, а тренер у руля. Нет конечно им виднее, и я лично абсолютно ничего не имею против ВМГ, в РПЛ команда идет в лидирующей группе, но полагаю он должен быть очень рад такому кредиту доверия со стороны руководства клуба. Как обычно личное мнение.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:38
0-3 - самое лучшее прощание.
Gahi
Gahi
вчера в 19:34
Этот год был юбилейный для ЦСКА, команда 15 лет тому назад завоевала кубок УЕФА это был самый успешный год для команды. Но к сожалению на сегодняшний день команда не может одержать  победу в группе, может сегодняшний матч против лидера группы Динамо Загреб, наконец то ЦСКА удастся  в составе молодых игроков одержать победу и хоть как то подсластить плачевный результат выступления в Лиге Европы. Удачи
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:33
А разве у нас такие команды?)))
mangox22
mangox22
вчера в 19:32
Гончаренка должен хлопнуть дверью
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:23
Как большая команда ? )) А они знают что это такое ? Вот-вот ! )))))))))
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:20
Скажут слили специально.
makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 19:19
Как это нечего, давай провал обсудим!
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 19:18
ХАХАХАХА!!!
Большая команда,оно и видно)))))
cska vperiod
cska vperiod ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:18
зенит лучший клуб Европы, ахахах.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:17
Обсуждать то нечего, везде провал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:16
Она давно не большая...
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