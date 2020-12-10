Ярошик: «ЦСКА нужно попрощаться с Лигой Европы как большая команда»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».
ЦСКА провалил еврокубковую кампанию. Многое не получилось, как итог — последнее место. Матч против «Динамо» Загреб ничего не решает, но нужно попрощаться с Лигой Европы как большая команда. Жду от «армейцев» победы. Это тот случай, когда надо сыграть за себя, за тренера и за болельщиков.
В Европе нет слабых команд. В следующий раз не стоит делить соперников на слабых и сильных. Задача должна быть одна — набирать очки в каждом матче. Надеюсь, в следующем году ЦСКА порадует нас другими результатами.
Раньше в команде были опытные футболисты, которые понимали друг друга с полуслова. Сейчас этого не хватает. К тому же сказывается игра на двух фронтах — молодой команде очень сложно выступать в плотном графике.
Что касается Ганчаренко, в провалах команды всегда будут винить тренера. Боссы ЦСКА грамотно анализируют выступления клуба. Они — профессионалы. Не будем забывать, команда занимает лидирующую позицию в чемпионате России. До перерыва осталось несколько туров, после чего нужно сесть и спокойно обсудить случившееся.
не полетели 6 игроков основы
Влашич, Фернандес, Магнуссон, Эджуке, Дзагоев, Кучаев. О чем вообще речь.
не полетели 6 игроков основы
Влашич, Фернандес, Магнуссон, Эджуке, Дзагоев, Кучаев. О чем вообще речь.
Большая команда,оно и видно)))))
Большая команда,оно и видно)))))