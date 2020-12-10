Ярошик: «ЦСКА нужно попрощаться с Лигой Европы как большая команда»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

ЦСКА провалил еврокубковую кампанию. Многое не получилось, как итог — последнее место. Матч против «Динамо» Загреб ничего не решает, но нужно попрощаться с Лигой Европы как большая команда. Жду от «армейцев» победы. Это тот случай, когда надо сыграть за себя, за тренера и за болельщиков.

В Европе нет слабых команд. В следующий раз не стоит делить соперников на слабых и сильных. Задача должна быть одна — набирать очки в каждом матче. Надеюсь, в следующем году ЦСКА порадует нас другими результатами.

Раньше в команде были опытные футболисты, которые понимали друг друга с полуслова. Сейчас этого не хватает. К тому же сказывается игра на двух фронтах — молодой команде очень сложно выступать в плотном графике.