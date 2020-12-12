ГлавнаяНовости

Зидан: «Я рассчитываю на Марсело и Иско»

сегодня, 16:26

Главный тренер «Реал» Зинедин Зидан заявил, что всё ещё доверяет защитнику Марсело и хавбеку Иско.

Я всегда буду им доверять. В последнее время они мало играли, но я рассчитываю на них. Они показали, какие они игроки. Они хорошо тренируются.

Я знаю, что они получили мало игровых минут в последних матчах, я прекрасно это понимаю, но такова ситуация. Есть много игроков, и тренеру сложно выбирать состав на игру.

Ранее агент Иско заявил, что игрок хочет перейти в другой чемпионат.

Все новости
Куман: «Неправда, что игроки „Барселоны“ хотят играть по другой системе»
Сегодня, 18:26 Комментарии5
Артур: «Роналду говорит мне, что нужно есть»
Сегодня, 15:33 Комментарии6
Хаверц: «Жиру произвёл на меня наибольшее впечатление в „Челси“»
Сегодня, 14:49 Комментарии4
Артур: «Мы хорошо подготовились к матчу с „Барселоной“»
Сегодня, 14:26 Комментарии6
Де Брюйне: «Бруну Фернандеш — главная причина побед „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 13:31 Комментарии3
Пиоли: «Ибрагимович — настоящее животное. Могу вас уверить, это комплимент»
Сегодня, 12:33 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:42
Да, Иско не слишком доволен, но и вариантов у него не сверх много, не факт что в других клубах будет лучше. Да и поведении у Иско не такое, как было у Бэйла, который волком выл, и, по сути, саботировал свою собственную игру, и подрывал благоприятную атмосферу в команде. Но Иско скорее всего перейдёт в другой клуб, вряд ли это случится в этом или следующем сезоне, а вот когда ему уже будет около тридцати - тогда вполне вероятно, что это произойдёт. Он не сверх важен для клуба, и не особо доволен. Да и подпадает под категорию тех, кому можно уйти, дабы обновить и омолодить состав. Но у Реала есть целый ряд таких футболистов, некоторые протянут дольше других.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 18:37, ред.
По Марсело то все понятно, он и не рвется никуда. А вот Иско неоднократно жаловался на минимум игрового времени и порывался уйти. Был период , когда Зидан открыто заявлял , что не видит Иско в основе, Иско же по понятным причина этим был недоволен. Но.....никто никуда не ушел, никто никого не продал. Посмотрим , как дальше ладить будут эти дяди???
David Young
David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 18:34
В целом согласен. Расставание с обоими всё равно случится рано или поздно, хотелось бы, чтобы оно случилось в нужным момент в плане выгоды как для клуба, так и для них самих, но может быть иначе.

Меня здесь скорее беспокоит то, кто в итоге придёт в Реал, и как они себя проявят, ведь давно уже не было сверх классных трансферов в клуб, хотя некоторые и стали весьма полезными и выгодными.

Реалу пора начать через относительно скорое время медленно но верно обновлять состав, это уже давно назревало, это будет сложно сделать из-за пандемии и финансовым проблем клуба ввиду этого, но не менее необходимо, ведь иначе Реал может через несколько лет оказаться в трудном положении, не имея достаточно ресурсов в плане самих футболистов, чтобы стабильно выступать на высоком уровне. Вряд ли даже при таком варианте будет слишком значительное падение, но оно не исключено, и в любом случае у Реала есть необходимость в значительных хороших изменениях в этом плане.
David Young
David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:27
К такой участи следует готовится любому игроку топ-клуба мирового уровня, если он только не игрок сверх высокого уровня.

Иско очень хорош, но в Реале игроки такого уровня могут легко и не быть основными, быть игроком ротации в Реале - это уже очень достойно и уже весьма немало. Тем более что игроки ротации, при травмах или переходах игроков основы, могут стать, даже на продолжительное время, игроками основы.

Ситуация в Реале не настолько хороша, как хотели бы этого Иско и Марсело, но им всё равно в целом хорошо в королевском клубе, а у Марсело ещё и возраст немаленький, так что не смотря на то что он долгие годы являлся одним из лучших крайних защитников в мире, это его последний топ-клуб мирового уровня в карьере, скорее всего. Да и Иско не факт что найдёт более хороший вариант.

К тому же у Реала не столь уж сверх глубокий состав, так что практики у обоих должно быть достаточно много. Но и уйти эти два футболиста, как и ещё некоторые из игроков сливочных, вполне могут, даже довольно скоро. Увидим, как в итоге сложится. Реалу всё ещё нужно полноценно завершить смену поколений, а также укрепить состав новой сильной кровью.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:17
По хорошему, Марсело и Иско надо продавать зимой. Спасибо им за всё то, что они сделали для Реала. Они оба в числе легенд мадридского Реала! Они являются частью той победоносной команды лучшего клуба в истории футбола, которая выиграла 4 Лиги Чемпионов УЕФА за 5 лет, 3 из которых подряд(это мировой рекорд)! Подключения к атаке, забитые голы, голевые передачи и многое многое другое дал Марсело Реалу. Как же быстро прошли эти годы, а совсем недавно молодой лысый Марсело бегал на поле, так быстро настал этот момент, когда нужно расстаться. У Роберто Карлоса достойный наследник был на этой позиции. Появится ли у Реала ещё такой игрок? Если продать этих игроков, то на замене у Менди будет Начо, и в случае необходимости, можно взять левого латераля Кастильи. А в полузащите достаточно игроков, поэтому, с Иско Аларконом можно смело расстаться. Он не подходит под стиль игры Зидана. Ему бы в Эвертон или Тоттенхэм, Анчелотти и Моуриньо нашли бы ему место в составе своих команд.
David Young
David Young
сегодня в 18:16
Логичные и справедливые слова Зидана.
drug01
drug01
сегодня в 16:34
Тренер решает сам кого ставить на игру
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:31
Замариновал Иско совсем. Уж продали бы , чем мучить парня столько лет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:29
всё это пустяки)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:28
Походу тебе уже мало кто доверяет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100