Зидан: «Я рассчитываю на Марсело и Иско»

Главный тренер «Реал» заявил, что всё ещё доверяет защитнику Марсело и хавбеку Иско.

Я всегда буду им доверять. В последнее время они мало играли, но я рассчитываю на них. Они показали, какие они игроки. Они хорошо тренируются.

Я знаю, что они получили мало игровых минут в последних матчах, я прекрасно это понимаю, но такова ситуация. Есть много игроков, и тренеру сложно выбирать состав на игру.