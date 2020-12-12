Зидан: «Я рассчитываю на Марсело и Иско»

Главный тренер «Реал» Зинедин Зидан заявил, что всё ещё доверяет защитнику Марсело и хавбеку Иско.
Я всегда буду им доверять. В последнее время они мало играли, но я рассчитываю на них. Они показали, какие они игроки. Они хорошо тренируются.
Я знаю, что они получили мало игровых минут в последних матчах, я прекрасно это понимаю, но такова ситуация. Есть много игроков, и тренеру сложно выбирать состав на игру.
Ранее агент Иско заявил, что игрок хочет перейти в другой чемпионат.
Иско очень хорош, но в Реале игроки такого уровня могут легко и не быть основными, быть игроком ротации в Реале - это уже очень достойно и уже весьма немало. Тем более что игроки ротации, при травмах или переходах игроков основы, могут стать, даже на продолжительное время, игроками основы.
Ситуация в Реале не настолько хороша, как хотели бы этого Иско и Марсело, но им всё равно в целом хорошо в королевском клубе, а у Марсело ещё и возраст немаленький, так что не смотря на то что он долгие годы являлся одним из лучших крайних защитников в мире, это его последний топ-клуб мирового уровня в карьере, скорее всего. Да и Иско не факт что найдёт более хороший вариант.
К тому же у Реала не столь уж сверх глубокий состав, так что практики у обоих должно быть достаточно много. Но и уйти эти два футболиста, как и ещё некоторые из игроков сливочных, вполне могут, даже довольно скоро. Увидим, как в итоге сложится. Реалу всё ещё нужно полноценно завершить смену поколений, а также укрепить состав новой сильной кровью.
Иско очень хорош, но в Реале игроки такого уровня могут легко и не быть основными, быть игроком ротации в Реале - это уже очень достойно и уже весьма немало. Тем более что игроки ротации, при травмах или переходах игроков основы, могут стать, даже на продолжительное время, игроками основы.
Ситуация в Реале не настолько хороша, как хотели бы этого Иско и Марсело, но им всё равно в целом хорошо в королевском клубе, а у Марсело ещё и возраст немаленький, так что не смотря на то что он долгие годы являлся одним из лучших крайних защитников в мире, это его последний топ-клуб мирового уровня в карьере, скорее всего. Да и Иско не факт что найдёт более хороший вариант.
К тому же у Реала не столь уж сверх глубокий состав, так что практики у обоих должно быть достаточно много. Но и уйти эти два футболиста, как и ещё некоторые из игроков сливочных, вполне могут, даже довольно скоро. Увидим, как в итоге сложится. Реалу всё ещё нужно полноценно завершить смену поколений, а также укрепить состав новой сильной кровью.