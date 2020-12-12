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Рахимов: «Эмоций много, но в таких матчах обычно решает один эпизод»

сегодня, 16:43
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).

Эмоций много, но в таких матчах обычно решает один эпизод. К сожалению, он произошел не в нашу пользу. Многие решения могут повлиять на такие моменты. Мы сейчас еще раз посмотрели тот момент с пенальти, который пошел смотреть арбитр.

Говорит, что рука в естественном положении. Что это значит? Мяч летит в ворота и она чуть отставлена. Даже сам игрок это понимает и начинает закидывать руку за спину. Такой момент и решает. А после этого появилась и красная карточка. Поэтому очень обидно, что такое произошло. Но что делать, таков футбол.

Очень тяжело было созидать на таком поле. Если говорить по второму тайму, то мы потеряли контроль над структурой игры. У нас появилось много брака.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 17:38
Важен результат а не эмоции
Mangur
Mangur
сегодня в 17:31
Решение принимает судья.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 17:30
Рахимов абсолютно прав - исход матча решил один эпизод заноса в судейскую
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:26
Судья всё решил одним эпизодом.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:03
Это давно уже не футбол,это демонстрация мощи сетевого лобби,протянувшего(небесплатно) эту хреновину в спорт.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:48
разберёшь моменты в пердиве))) там времени поболее будет))
мангo
мангo
сегодня в 16:44
играть надо весь матч
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