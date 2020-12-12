Рахимов: «Эмоций много, но в таких матчах обычно решает один эпизод»

Главный тренер «Уфы» в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).

Эмоций много, но в таких матчах обычно решает один эпизод. К сожалению, он произошел не в нашу пользу. Многие решения могут повлиять на такие моменты. Мы сейчас еще раз посмотрели тот момент с пенальти, который пошел смотреть арбитр.

Говорит, что рука в естественном положении. Что это значит? Мяч летит в ворота и она чуть отставлена. Даже сам игрок это понимает и начинает закидывать руку за спину. Такой момент и решает. А после этого появилась и красная карточка. Поэтому очень обидно, что такое произошло. Но что делать, таков футбол.

Очень тяжело было созидать на таком поле. Если говорить по второму тайму, то мы потеряли контроль над структурой игры. У нас появилось много брака.