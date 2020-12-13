Талалаев: «Ставим в атаку тех игроков, которые не являются нападающими»

Наставник «Ахмата» дал комментарий после поражения от «Ростова» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ .

«Ростову» удалось реализовать стандарт, хотя в первом тайме соперник к нашим воротам практически не подходил. Сейчас мы ждем зимнего перерыва, чтобы у нас появились футболисты, которые могут усилить «Ахмат». «Ростов» и «Сочи» — это две команды, которым мы уступили по игре. У этих команд есть и организация, и класс, и футболисты, которые могут выйти и усилить игру. Мы старались «встряхнуть» себя заменами, но вы все видели то, что получилось.

Нам приходится экспериментировать на поле и ставить в атаку тех игроков, которые не являются нападающими. Очень надеюсь, что зимой мы решим данный вопрос и станем более агрессивными. 70 минут «Ахмат» показывал тот футбол, который мы хотим видеть, но нам забили в итоге