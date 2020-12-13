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Талалаев: «Ставим в атаку тех игроков, которые не являются нападающими»

сегодня, 22:52
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после поражения от «Ростова» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Ростову» удалось реализовать стандарт, хотя в первом тайме соперник к нашим воротам практически не подходил. Сейчас мы ждем зимнего перерыва, чтобы у нас появились футболисты, которые могут усилить «Ахмат». «Ростов» и «Сочи» — это две команды, которым мы уступили по игре. У этих команд есть и организация, и класс, и футболисты, которые могут выйти и усилить игру. Мы старались «встряхнуть» себя заменами, но вы все видели то, что получилось.

Нам приходится экспериментировать на поле и ставить в атаку тех игроков, которые не являются нападающими. Очень надеюсь, что зимой мы решим данный вопрос и станем более агрессивными. 70 минут «Ахмат» показывал тот футбол, который мы хотим видеть, но нам забили в итоге

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beefs
beefs
сегодня в 23:29
а кто будет финансировать усиление команды...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:25, ред.
В Тереке как обычно недостаток средств и обоймы. И тренеру приходится залатать...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 23:00
В октябре у Ростова была похожая ситуация. Тогда Ростов покинули сразу 6 игроков основы и Карпину приходилось затыкать бреши в составе кем придётся
Байрамян в тот период вообще поиграл и в обороне и полузащите и в нападении))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:56
И кто тебе виноват?
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