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Семак: «Хорошая игра с первой до последней минуты»

16 декабря 2020, 23:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

Хорошая игра с первой до последней минуты, несмотря на курьезный автогол. Хороший матч, хороший результат. Сегодня все получили положительные эмоции и от игры, и от результата.

Не все моменты доводили до удара. Кто-то только набирает форму. Это все рабочие моменты. В целом сыграли здорово. А всё забивать невозможно. В Туле не забили и потеряли очки, сегодня забили три и выиграли.

Что касается стандартов и дальних ударов — у нас были проблемы. Но мы работаем в этом направлении. Сейчас уже холодно. И сложно проводить тренировки с низкой интенсивностью. Но будем работать, чтобы балансировать нашу игру.

У нас будет два полноценных сбора, так что успеем сыграться, молодые игроки получат необходимые тактические знания. В таком графике было сложно что-то придумать. Первый сбор в Дубае с 15 по 27. Дальше будем думать и смотреть

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Все комментарии
FROBI
FROBI
вчера в 10:29
    n272nm
    n272nm
    16 декабря в 23:31
    Тем не менее, Зениту лучше поменять главного тренера, если мы хотим чего-нибудь добиться в ЛЧ. Приятно, конечно, вынести в одну калитку вынести Спартак, но с таким подбором футболистов, как в Зените. команда должна становится чемпионом и без тренера. Тем более, что в нынешней ЛЧ, Зенит сильно рисковал повторить рекорд одной самобытной московской команды, под названием 1-18. Об этом стоит помнить. Как и о том, что у Семака было две полноценных попытки в ЛЧ и обе он провалил с треском.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Legend 6 (раскрыть)
    16 декабря в 23:14, ред.
    Да он будет чемпионом... Просто помню некоторые высказывания болел Зенита раньше про бумажное чемпионство и звезды Спартака. Так вот начались картонные чемпионству Зенита. Только и всего.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 декабря в 23:14
    Про ЦСКА пррошу не забывать!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
    16 декабря в 23:12
    Это более правильно
    drug01
    drug01
    16 декабря в 23:12
    Главное результат и три очка!
    Futurista
    Futurista
    16 декабря в 23:10
    Зенит обошел Спартак "как стоячего"?...нет же...Зенит обыграл "стоячий" Спартак....
    Legend 6
    Legend 6
    16 декабря в 23:06
    Что невероятного показал сегодня Зенит? Ничего!!!
    Совершенно.
    3 гола с ошибок Спартака. Вот и все.
    Уверен, рано Зенит заговорил о чемпионстве.
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