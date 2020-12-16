Семак: «Хорошая игра с первой до последней минуты»

Главный тренер «Зенита» подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

Хорошая игра с первой до последней минуты, несмотря на курьезный автогол. Хороший матч, хороший результат. Сегодня все получили положительные эмоции и от игры, и от результата.

Не все моменты доводили до удара. Кто-то только набирает форму. Это все рабочие моменты. В целом сыграли здорово. А всё забивать невозможно. В Туле не забили и потеряли очки, сегодня забили три и выиграли.

Что касается стандартов и дальних ударов — у нас были проблемы. Но мы работаем в этом направлении. Сейчас уже холодно. И сложно проводить тренировки с низкой интенсивностью. Но будем работать, чтобы балансировать нашу игру.

У нас будет два полноценных сбора, так что успеем сыграться, молодые игроки получат необходимые тактические знания. В таком графике было сложно что-то придумать. Первый сбор в Дубае с 15 по 27. Дальше будем думать и смотреть