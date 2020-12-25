Матицын: «Перспективы на Евро-2020 у сборной России хорошие»

Министр спорта РФ Олег Матицын оценил перспективы сборной России на Евро-2020.

Есть конфликт интересов между клубами и сборной. И наша страна не уникальна в этом. Сейчас кризис сборных команд, потому что все виды спорта построены на командах. Нужно начинать с повышения квалификации тренеров. Также мы говорим о судействе, нужно понимать, кто приходит судить. Ещё и важна конкуренция, только так мы можем решить вопрос возвращения футбола. Надеюсь, что мы скоро увидим результат. Инфраструктуры сейчас достаточно, мы будем продолжать её строить. Качество может появиться только при работе системы.

Если во главу ставить результат сборной, я бы назвал просьбу Черчесова о переносе тура – целесообразной. Перспективы на чемпионате Европы у нас хорошие, но всё зависит и от удачи. Они могут собраться и показать то, что от них ждут. Надеюсь, это станет тем событием, которое подарит нам эмоции.