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Матицын: «Перспективы на Евро-2020 у сборной России хорошие»

сегодня, 10:50

Министр спорта РФ Олег Матицын оценил перспективы сборной России на Евро-2020.

Есть конфликт интересов между клубами и сборной. И наша страна не уникальна в этом. Сейчас кризис сборных команд, потому что все виды спорта построены на командах. Нужно начинать с повышения квалификации тренеров. Также мы говорим о судействе, нужно понимать, кто приходит судить. Ещё и важна конкуренция, только так мы можем решить вопрос возвращения футбола. Надеюсь, что мы скоро увидим результат. Инфраструктуры сейчас достаточно, мы будем продолжать её строить. Качество может появиться только при работе системы.

Если во главу ставить результат сборной, я бы назвал просьбу Черчесова о переносе тура – целесообразной. Перспективы на чемпионате Европы у нас хорошие, но всё зависит и от удачи. Они могут собраться и показать то, что от них ждут. Надеюсь, это станет тем событием, которое подарит нам эмоции.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:14
После 0-5 веры поубавилось.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:13
Перспективы сборной России на Евро-2020 выиграть этот турнир, ну это до, а вот, что будет после.....
shlomo
shlomo
сегодня в 11:05, ред.
Обалдеть....то есть целый Министр спорта озвучил в первом абзаце кучу проблем, причем многие из которых не решить даже в ближайшие годы ( а с учетом "чисто российского подхода" и полного пофигизма к ним некоторые вообще не решаемые)... и после этого он говорит о хороших перспективах нашей сборной????....да уж, похоже дальше настольного тенниса и подготовки юных спортсменов (и то во времена Союза) он ничего не видит и не понимает....ладно, обидно конечно, за наш футбол (да и не только за футбол)...но имеем то что имеем...
Cat01
Cat01
сегодня в 11:02
Надо будет хорошо посмотреть
beefs
beefs
сегодня в 10:52
все зависит от лояльности судей, а игру быстро не восстановишь...
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