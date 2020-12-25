ГлавнаяНовости

Матицын — о лимите: «Мы как будем формировать сборную? Из легионеров?»

сегодня, 11:10

Министр спорта РФ Олег Матицын высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

Буду оригинален, нужно создавать российскую систему воспитания. Мы с уважением относимся к легионерам и звёздам футбола. Но если в команде играют пять-шесть легионеров, мы как будем формировать сборную? Из легионеров? Нужно осторожно подходить к этому, пока у меня рецепта нет. Повторюсь, во главу угла нужно ставить развитие российской системы, футбола в частности. Также силы нужно направлять на подготовку собственного резерва.

Все новости
Матицын: «Перспективы на Евро-2020 у сборной России хорошие»
Сегодня, 10:50 Комментарии5
Мурзагулов: «Газизов был слишком честен в Москве, а там так нельзя»
Сегодня, 10:18 Комментарии5
«Козел пришел растить капусту». Уткин — о новом гендиректоре «Локомотива»
Вчера, 23:56 Комментарии21
Глава «Уфы» Мурзагулов: «Газизов – мощное усиление для любого клуба»
Вчера, 19:10 Комментарии11
Вадим Евсеев определил лучшего футболиста первой части сезона РПЛ
Вчера, 17:42 Комментарии3
Аршавин: «От „Зенита“ в Лиге чемпионов ждали прорыва, но случился провал»
Вчера, 17:20 Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 11:18
Потом гордиться бразильцами будем? Чудесная сборная, где будет куча народа с другого континента.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:15
Опыт натурализации у нас есть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:11
Так уже из них...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100