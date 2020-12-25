Матицын — о лимите: «Мы как будем формировать сборную? Из легионеров?»

Министр спорта РФ Олег Матицын высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Буду оригинален, нужно создавать российскую систему воспитания. Мы с уважением относимся к легионерам и звёздам футбола. Но если в команде играют пять-шесть легионеров, мы как будем формировать сборную? Из легионеров? Нужно осторожно подходить к этому, пока у меня рецепта нет. Повторюсь, во главу угла нужно ставить развитие российской системы, футбола в частности. Также силы нужно направлять на подготовку собственного резерва.
Вот ввели лимит и что???
Чем это помогло сборной за 15 !!!лет???
Что, за 15 лет вырасло много добротных и талантливых РОССИЙСКИХ игроков??? НЕТ!!!
Или у главного тренера сборной появился огромный выбор на все позиции для комплектования состава сборной??? Тоже НЕТ!!!
Как для сборной, так и для клубного футбола ничего хорошего от лимита нет!!! Нет конкуренции!!!
Или вы думаете, что если бы были сильные Российские игроки в клубах, то управленцы и тренеры специально бы не давали им играть, а все равно брали бы легионеров??? Я уверен все было бы Наоборот, ставили бы играть россиян, нежели дорогих легионеров.....
Пока не появится живая конкуренция или хотя бы потолок зарплат, игроки с паспортами РФ не будут особо напрягаться...
Это мое мнение. Кто то может поспорить, кто то поддержать
Всем удачи и добра
Вот ввели лимит и что???
Чем это помогло сборной за 15 !!!лет???
Что, за 15 лет вырасло много добротных и талантливых РОССИЙСКИХ игроков??? НЕТ!!!
Или у главного тренера сборной появился огромный выбор на все позиции для комплектования состава сборной??? Тоже НЕТ!!!
Как для сборной, так и для клубного футбола ничего хорошего от лимита нет!!! Нет конкуренции!!!
Или вы думаете, что если бы были сильные Российские игроки в клубах, то управленцы и тренеры специально бы не давали им играть, а все равно брали бы легионеров??? Я уверен все было бы Наоборот, ставили бы играть россиян, нежели дорогих легионеров.....
Пока не появится живая конкуренция или хотя бы потолок зарплат, игроки с паспортами РФ не будут особо напрягаться...
Это мое мнение. Кто то может поспорить, кто то поддержать
Всем удачи и добра
________________________
Хорошо, а если в клубе будет играть 5-6 Коломейцевых и Ломовицких?
О каком качественном прогрессе сборной можно говорить, если у нас будут такие кадры вызываться. А эти кадры будут играть в своих клубах в условиях лимита. Конкуренцией там пахнуть и не будет. Ну или условный Коломейцев будет конкурировать с условным Ломовицким. Где тут польза?
А вот если россиянин реально выиграет конкуренцию у Крала, Олссона или Магнуссона - это гораздо лучше и для него, и для сборной. Но наши чиновники всё не возьмут это в толк!
________________________
Хорошо, а если в клубе будет играть 5-6 Коломейцевых и Ломовицких?
О каком качественном прогрессе сборной можно говорить, если у нас будут такие кадры вызываться. А эти кадры будут играть в своих клубах в условиях лимита. Конкуренцией там пахнуть и не будет. Ну или условный Коломейцев будет конкурировать с условным Ломовицким. Где тут польза?
А вот если россиянин реально выиграет конкуренцию у Крала, Олссона или Магнуссона - это гораздо лучше и для него, и для сборной. Но наши чиновники всё не возьмут это в толк!
Лозунги и призывы не сдвинут груз проблем... Надо... Нужно...
Лозунги и призывы не сдвинут груз проблем... Надо... Нужно...