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Матицын — о лимите: «Мы как будем формировать сборную? Из легионеров?»

сегодня, 11:10

Министр спорта РФ Олег Матицын высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

Буду оригинален, нужно создавать российскую систему воспитания. Мы с уважением относимся к легионерам и звёздам футбола. Но если в команде играют пять-шесть легионеров, мы как будем формировать сборную? Из легионеров? Нужно осторожно подходить к этому, пока у меня рецепта нет. Повторюсь, во главу угла нужно ставить развитие российской системы, футбола в частности. Также силы нужно направлять на подготовку собственного резерва.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:49
Лимит на легионеров ввели в РПЛ аж в 2005 году!!!! Переодически менялось лишь колличество легионеров которые могли одновременно находится на поле....
Вот ввели лимит и что???
Чем это помогло сборной за 15 !!!лет???
Что, за 15 лет вырасло много добротных и талантливых РОССИЙСКИХ игроков??? НЕТ!!!
Или у главного тренера сборной появился огромный выбор на все позиции для комплектования состава сборной??? Тоже НЕТ!!!
Как для сборной, так и для клубного футбола ничего хорошего от лимита нет!!! Нет конкуренции!!!
Или вы думаете, что если бы были сильные Российские игроки в клубах, то управленцы и тренеры специально бы не давали им играть, а все равно брали бы легионеров??? Я уверен все было бы Наоборот, ставили бы играть россиян, нежели дорогих легионеров.....
Пока не появится живая конкуренция или хотя бы потолок зарплат, игроки с паспортами РФ не будут особо напрягаться...
Это мое мнение. Кто то может поспорить, кто то поддержать
Всем удачи и добра
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:09
Добавлю, что у многих клубов - частные владельцы, не в интересах которых формировать команду из отечественных футболистов и плестись по этой причине в хвосте турнирной таблицы, так как доморощенные ребята в любом случае уступают в мастерстве легионерам. В данном случае имеет место быть конфликт интересов. Министр спорта РФ, как государственный чиновник, печётся о престиже сборной, а владельцы команды - о своей выгоде и престиже команды. По этой причине конфликт неустраним, как бы г-н Матицын не напрягался, и какие бы выходы из этой ситуации не искал.
makkie
makkie
сегодня в 11:56
Но если в команде играют пять-шесть легионеров, мы как будем формировать сборную?
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Хорошо, а если в клубе будет играть 5-6 Коломейцевых и Ломовицких?
О каком качественном прогрессе сборной можно говорить, если у нас будут такие кадры вызываться. А эти кадры будут играть в своих клубах в условиях лимита. Конкуренцией там пахнуть и не будет. Ну или условный Коломейцев будет конкурировать с условным Ломовицким. Где тут польза?
А вот если россиянин реально выиграет конкуренцию у Крала, Олссона или Магнуссона - это гораздо лучше и для него, и для сборной. Но наши чиновники всё не возьмут это в толк!
ioann
ioann
сегодня в 11:53
Клубный футбол должен быть приоритетнее чем сборная, а участие игроков в играх сборной должно быть добровольным и с разрешения клубов
neukomm
neukomm
сегодня в 11:47
Эм.. , Гильерме, Ари, Фернандес у нас и так играют. И заметьте, когда не было лимита, играли только русские. Ввели лимит - появились натурализованные игроки. Прям парадокс!
Я на стреме
Я на стреме ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 11:39
в космос и чёрную дыру мы первые.....остальные за нами
andrefino13
andrefino13
сегодня в 11:39
Из игроков ФНЛ, хуже не будет....)
Faustello
Faustello
сегодня в 11:35
particular
particular
сегодня в 11:32
Говорит как инопланетянин или как министр, которого назначили только вчера...
Лозунги и призывы не сдвинут груз проблем... Надо... Нужно...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:28
Надо изменить систему подготовки.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 11:26
А англичане как формируют? Там в некоторых клубах вообще одни португальцы играют, и ничего.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:23
Вот так вот - систему лимита ужесточили, а в сборной играть все равно не кому. Что-то я думаю, что если легионеров вообще устранить и оставить паспортистов, то поражение 5:0 от Сербии покажется еще нормальным результатом. Будет по 25 сытых баловня жизни в каждой команде наслаждаться окладом и еще на спичках тянуть, кому сегодня на поле выходить - слегка побегать. Они хоть за конкуренцию в состав попасть пока сражаются, а там и вообще не надо будет напрягаться. Понятие "Развитие российской системы футбола" звучит, как издевка. Советская школа была - до сих пор ее докатываем, а российской доморощенной, кроме как "подписал контракт с "Зенитом"- сижу на скамейке - мне ништяк" пока не наблюдаю.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:23
О чём сказал Матицин? Он сказал о проблемах, о которых каждый чиновник его ранга считает своим долгом высказаться, сказать и больше ничего не делать!
Project Pandora
Project Pandora ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 11:18
Потом гордиться бразильцами будем? Чудесная сборная, где будет куча народа с другого континента.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:15
Опыт натурализации у нас есть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:11
Так уже из них...
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