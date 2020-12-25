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Быстров: «Тедеско уже не хочет работать в России»

сегодня, 14:56

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о заявлении «Спартака» продолжить сотрудничество с главным тренером Доменико Тедеско до конца сезона.

Решение оставить Тедеско никакой пользы «Спартаку» не принесет. Тедеско уже не хочет работать в России, команду и футболистов это решение руководства точно не сплотит. Плюс те ребята, которые должны были доказывать свою состоятельность на сборах, уверен, будут делать это без особого желания. Поэтому в этом решении я ничего хорошего не вижу.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:19
Тедеско хочет получить компенсацию, поэтому сам не уходит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:15
А может все будет как раз наоборот??? Когда Газзаев за пол года объявил о своем уходе из ЦСКА, команда не посыпалась, а наоборот прибавила, выносила всех подряд. Так , что категорично заявлять , что Спартак провалится , я бы не стал. Может как раз наоборот все получится??? Ведь состав приличный, идут в лидерах, легионеры хотят попасть в сборную и хороший европейский клуб. Так , что филонить ребятки точно не будут.....разве что Кокорин лежа в палате лазарета будет поплевывать в потолок. Весна даст ответы на все вопросы.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:05, ред.
Один из самых бестолковых экспертов
Loko57
Loko57
сегодня в 15:01
Ну не зря же он это обнародовал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:58
Его уже не кто не хочет!
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