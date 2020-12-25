Быстров: «Тедеско уже не хочет работать в России»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о заявлении «Спартака» продолжить сотрудничество с главным тренером до конца сезона.

Решение оставить Тедеско никакой пользы «Спартаку» не принесет. Тедеско уже не хочет работать в России, команду и футболистов это решение руководства точно не сплотит. Плюс те ребята, которые должны были доказывать свою состоятельность на сборах, уверен, будут делать это без особого желания. Поэтому в этом решении я ничего хорошего не вижу.