Быстров: «Тедеско уже не хочет работать в России»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о заявлении «Спартака» продолжить сотрудничество с главным тренером Доменико Тедеско до конца сезона.
Решение оставить Тедеско никакой пользы «Спартаку» не принесет. Тедеско уже не хочет работать в России, команду и футболистов это решение руководства точно не сплотит. Плюс те ребята, которые должны были доказывать свою состоятельность на сборах, уверен, будут делать это без особого желания. Поэтому в этом решении я ничего хорошего не вижу.
Всем здоровья.
Всем здоровья.