«Ливерпуль» не спешит продлевать контракт с Салахом

Daily Star сообщает, что «Ливерпуль» не спешит продлевать контракт с нападающим Мохамедом Салахом.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.
Ранее на игрока претендовали «Реал» и «Барселона», однако в руководстве английского клуба считают, что продление контракта с Салахом не входит в приоритетные планы команды.
Теперь эти города на пути к тому, чтобы стать синими. Вангую, что постучится в Лацио и Эвертон, да вот только не примут, с его-то прошлым)
Теперь эти города на пути к тому, чтобы стать синими. Вангую, что постучится в Лацио и Эвертон, да вот только не примут, с его-то прошлым)