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«Ливерпуль» не спешит продлевать контракт с Салахом

09 января 2021, 11:19

Daily Star сообщает, что «Ливерпуль» не спешит продлевать контракт с нападающим Мохамедом Салахом.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.

Ранее на игрока претендовали «Реал» и «Барселона», однако в руководстве английского клуба считают, что продление контракта с Салахом не входит в приоритетные планы команды.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
09 января в 15:49
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    09 января в 14:57
    Забывать стали своих героев
    Сп62
    Сп62
    09 января в 13:59
    Всё правильно. Все согласны. Даже я.
    shlifen
    shlifen
    09 января в 13:34
    Какой смысл спешить с продлением, если до 23 года время ещё есть, а сам Салах последние матчи играет так, словно уже "намылился" в другой клуб?? Осталось только найти "умников" которые заплатят за него 120+ лимонов (с учётом маркетинга и популярности в арабских странах, для некоторых клубов это может быть даже выгодно)... Ну а замену, красные найдут, как было и в ситуации с Коутиньо.
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде
    09 января в 12:26
    Салах играл за Рому и Ливерпуль, когда Рим и Ливерпуль были красными.

    Теперь эти города на пути к тому, чтобы стать синими. Вангую, что постучится в Лацио и Эвертон, да вот только не примут, с его-то прошлым)
    КЭТиК
    КЭТиК
    09 января в 12:07
    Посмотрели на возраст... да никуда он не уйдет.
    drug01
    drug01
    09 января в 11:48
    Решили хорошо подумать
    beefs
    beefs
    09 января в 11:40
    все правильно, последние игры Салаха настораживают, а до 23г далеко...
    shlomo
    shlomo
    09 января в 11:22
    Ну по любому до 23 года есть время и пока некуда спешить...
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