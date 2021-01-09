«Ливерпуль» не спешит продлевать контракт с Салахом

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09 января 2021, 11:19

Daily Star сообщает, что «Ливерпуль» не спешит продлевать контракт с нападающим .

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.

Ранее на игрока претендовали «Реал» и «Барселона», однако в руководстве английского клуба считают, что продление контракта с Салахом не входит в приоритетные планы команды.