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Пабло: «Выступления „Локо“ в Лиге чемпионов говорят о потенциале команды»

17 января 2021, 17:58

Новичок «Локомотива» защитник Пабло Кастро порассуждал о своем новом клубе и его игре в Лиге чемпионов.

Переход в «Локомотив» — новый вызов в моей карьере. «Локомотив» — большая команда, которая регулярно играет в Европе, в Лиге чемпионов. Это большая возможность.

Скажу откровенно, что матчи «Локомотива» в Лиге чемпионов с «Атлетико» и «Баварией» полностью не смотрел, но следил за «Локомотивом» и знаю, как команда выступала. Знаю, что результат неудовлетворительный, могли сыграть намного лучше. Но сам факт, что «Локомотив» играет в Лиге чемпионов, говорит о потенциале команды. Для любого футболиста Лига чемпионов – большой вызов.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 18:10
теперь-то всё будет ещё круче !
valt134
valt134
18 января в 07:05
Опять Локо «неадеквата» подписал...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 января в 22:21
Пабло ещё не понял куда попал
13 RUS
13 RUS
17 января в 21:39
Локо походу последний раз в лч катал, в клубе разруха
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 19:24
печально если ты так думаешь)))
ДСА
ДСА
17 января в 19:02
Эти выступления говорят о былой силе.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 января в 19:02
А кто сказал этому Педру что Локомотив будет в ЛЧ ?
Неужели Кикнадзе так на76 на прощание ?
STVA 1
STVA 1
17 января в 18:21
В РПЛ нет ни одной Большой команды!И выступление в еврокубках тому подтверждение!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 января в 18:07
Все претензии на хотя бы на третье место в "Лиге Чемпионов" были успешно похоронены после домашней игры с "Зальцбургом". На данную неудачи наложилась далекая от лучших образцов в чемпионате России, и как следствие, невысокое место в турнирной таблице. Добавим неудачное руководство командой и последующая смена управленческого состава. "Локомотив" переживает не лучшие времена и нуждается в усилении. Но является ли подобным усилением Пабло Кастро, это вопрос.
particular
particular
17 января в 18:04, ред.
Ну, лейтмотив рассуждений понятен, - типа, я пришёл, теперь в Европе всё наладится... Вот только вызов приму и шнурки зашнурую 😉
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