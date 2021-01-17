Пабло: «Выступления „Локо“ в Лиге чемпионов говорят о потенциале команды»

Новичок «Локомотива» защитник порассуждал о своем новом клубе и его игре в Лиге чемпионов.

Переход в «Локомотив» — новый вызов в моей карьере. «Локомотив» — большая команда, которая регулярно играет в Европе, в Лиге чемпионов. Это большая возможность.

Скажу откровенно, что матчи «Локомотива» в Лиге чемпионов с «Атлетико» и «Баварией» полностью не смотрел, но следил за «Локомотивом» и знаю, как команда выступала. Знаю, что результат неудовлетворительный, могли сыграть намного лучше. Но сам факт, что «Локомотив» играет в Лиге чемпионов, говорит о потенциале команды. Для любого футболиста Лига чемпионов – большой вызов.