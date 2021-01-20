Месси и Роналду вошли в состав символической сборной УЕФА 2020 года

УЕФА на официальном сайте объявил итоговый состав символической сборной из лучших футболистов 2020 года.
Команда года: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих (оба – «Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария»).
11 лучших игроков определялись с помощью голосования на сайте организации. В число претендентов входили 50 футболистов.
Лучшим футболистом минувшего года по версии ФИФА был признан Роберт Левандовски.