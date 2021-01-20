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Месси и Роналду вошли в состав символической сборной УЕФА 2020 года

сегодня, 14:23

УЕФА на официальном сайте объявил итоговый состав символической сборной из лучших футболистов 2020 года.

Команда года: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих (оба – «Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария»).

11 лучших игроков определялись с помощью голосования на сайте организации. В число претендентов входили 50 футболистов.

Лучшим футболистом минувшего года по версии ФИФА был признан Роберт Левандовски.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 17:17
Месси какого сюда засунули?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 16:58
Опрокинули Бруно, жаль. Видимо ради месси, который провалил полсезона а Фернандеш был крут целый год и 4 раза брал трофей лучшему игроку АПЛ.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:21
А Месси за что включили?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:21
Опять в списке даже 50 -ти человек нет россиян..
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 15:17
Круто было бы увидеть такой состав в одной команде
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:16
Хватит Месси везде включать.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 15:13
наверное, когда Рамос закончит карьеру, уефа будет продолжать включать рамоса по старой доброй памяти
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:52
Ктоб сомневался!
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 14:43
Очередной спорный рейтинг от чиновников. Где Ибрагимович? Где Холанн? Где Жота? Где Депай? При всём уважении к «старичкам», вряд ли они играли лучше в этом гуду указанных футболистов. И уж точно не оказывали такого влияния на игру команды как тот же Ибрагимович, при котором Милан расправил крылья, или как Бруну, при котором Юнайтед намного сильнее, чем без него.
drug01
drug01
сегодня в 14:29
Очень хорошо молодцы
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