У Кокорина в «Фиорентине» будет личный ассистент

По данным источника, во время адаптации в «Фиорентине» у нападающего Александра Кокорина будет личный ассистент.
Форварду на протяжении его первого сезона во Флоренции будет помогать личный ассистент, это один из сотрудников клиники «Виллы Стюарты». В больнице он занимался координированием клиентов из стран России и СНГ, а на новом для футболиста месте будет выполнять функции переводчика и помогать в адаптации.
Он же потом как соучастник пойдёт, не жалко сотрудника?
Он же потом как соучастник пойдёт, не жалко сотрудника?
Так что вопрос весьма важный...
Так что вопрос весьма важный...