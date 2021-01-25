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У Кокорина в «Фиорентине» будет личный ассистент

25 января 2021, 15:31

По данным источника, во время адаптации в «Фиорентине» у нападающего Александра Кокорина будет личный ассистент.

Форварду на протяжении его первого сезона во Флоренции будет помогать личный ассистент, это один из сотрудников клиники «Виллы Стюарты». В больнице он занимался координированием клиентов из стран России и СНГ, а на новом для футболиста месте будет выполнять функции переводчика и помогать в адаптации.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 07:39
всего один, что ли ?!
Нази
Нази
26 января в 09:00
Статистика Кокорина в Фиорентине: 0 игр, 0 голов, 1 асист.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
25 января в 20:58
Мамаев?)
Анд-м
Анд-м
25 января в 19:35
Миллионы в помощь))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Сп62 (раскрыть)
25 января в 18:49, ред.
У парня есть много миллионов евро. Он и без футбола мог бы там жить. Конечно ему повезло. А нас пятёрочка выручит.
Сп62
Сп62
25 января в 17:41
Не надо человеку завидовать. Парню повезло, пусть играет.
memphis
memphis
25 января в 17:28
Короче стулья будет подносить
shur
shur
25 января в 17:06
..не ассистент, а наставник....готов Сашок???!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 января в 17:02
Неплохо пристроился
За адекватность
За адекватность
25 января в 16:57
Ассистент дело нужное.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 16:55
Звезда приехала, почет и уважение, ассистенты и помощники. Теперь держитесь за свои стулья , Саша адаптироваться будет.
Qatar Airways
Qatar Airways
25 января в 16:42
...помогать в адаптации...

Он же потом как соучастник пойдёт, не жалко сотрудника?
Ironigor
Ironigor
25 января в 16:42
Свита коронованного . Адьютант его "величества" Кокоши Бутырского !!!
alexgurzan
alexgurzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 января в 16:36
.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 января в 16:33
А в обязанности ассистента входит носить стул постоянно, а вдруг.... понадобится.?
старина
старина
25 января в 16:30
Мамаев тоже в Фиорентине?
drug01
drug01
25 января в 16:25
Условия хорошие.... Какова будет игра
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 16:22
Меня больше интересует два вопроса: прошел ли он медкомиссию и кто будет оплачивать услуги этого ассистента. Если команда, то ему не будет стимула изучать язык. А если со своей зарплаты, то дело пойдет быстрее. Он, конечно, не обеднеет, но по зарплате ему и так пришлось подвинуться. Да и налоги в Италии не чета нашим.
Так что вопрос весьма важный...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ КЭТиК (раскрыть)
25 января в 16:08
Как у Христа за пазухой.
Бубнин
Бубнин
25 января в 15:42
И на поле выходить, пока Саша на скамейке там сидеть будет.
mihaluch
mihaluch
25 января в 15:42
Дожился до личного асистента.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 января в 15:38
Когда уходит массажист - приходит ассистент.
КЭТиК
КЭТиК
25 января в 15:32
Круто Саша устроился.
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