Лёв: «После победы 7:1 над Бразилией у нас не было эйфории и чрезмерной уверенности в себе»

Наставник сборной Германии
рассказал о том, когда он впервые по-настоящему поверил в то, что его команда способна выиграть ЧМ
-2014.
- После победы 7:1 над Бразилией, когда мы были в раздевалке после этого действительно выдающегося успеха, я заметил, что мои игроки вели себя относительно скромно. Не было никакой эйфории или чрезмерной уверенности в себе. Вместо этого футболисты сказали мне: «Тренер, мы еще ничего не добились. У нас остается еще один матч». Именно тогда у меня появилось чувство, что наше время настало и что мы можем сделать это.