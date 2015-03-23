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Лёв: «После победы 7:1 над Бразилией у нас не было эйфории и чрезмерной уверенности в себе»

23 марта 2015, 21:28
 Наставник сборной Германии Йоахим Лёв рассказал о том, когда он впервые по-настоящему поверил в то, что его команда способна выиграть ЧМ-2014.

- После победы 7:1 над Бразилией, когда мы были в раздевалке после этого действительно выдающегося успеха, я заметил, что мои игроки вели себя относительно скромно. Не было никакой эйфории или чрезмерной уверенности в себе. Вместо этого футболисты сказали мне: «Тренер, мы еще ничего не добились. У нас остается еще один матч». Именно тогда у меня появилось чувство, что наше время настало и что мы можем сделать это.
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