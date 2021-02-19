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«Наверное, мозгов у меня не хватило». Газизов — об уходе из «Спартака»

19 февраля 2021, 15:57

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему покинул московский клуб.

Почему не получилось в «Спартаке»? Ну, наверное, мозгов у меня не хватило, давайте так считать. Мне кажется, самокритичным надо быть всё-таки. Я шёл за титулом, у меня это не получилось. Значит, могу сказать, что у меня не хватило мозгов.

Я считаю, что если менеджер не принимает решений, если он не несёт ответственности, то он не в футболе. Он там просто существует. А я живу футболом. Если менеджер принимает решения, он должен нести за них ответственность. За результат, за деньги, за определённые процессы. А когда это коллективные решения — по крайней мере это не по мне.

Когда почувствовал, что что-то не так? Когда мы вышли на первое место. Мне кажется, это такой момент, когда все видят, как это просто, и начинаются различные процессы.

Также Газизов высказался о возвращении в «Уфу».

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Все комментарии
Apokalipsys
Apokalipsys ответ makkie (раскрыть)
19 февраля в 20:37
Конечно его решения!
И по большому счету правильные!
berda2003
berda2003
19 февраля в 20:04
А 400 лямов получить мозгов хватила - обыкновенный футбольный альфонс.
mortid
mortid
19 февраля в 19:28
Мне кажется, это такой момент, когда все видят, как это просто, и начинаются различные процессы.
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Какие процессы? Давление питерских, которые у власти?
Parma1972
Parma1972
19 февраля в 19:25
Мозги есть у всех, просто не все разобрались с инструкцией
oFANATo
oFANATo
19 февраля в 18:47
    ermak6848
    ermak6848
    19 февраля в 18:38
    найдёт себе преминение
    gedzysp5rw6b
    gedzysp5rw6b
    19 февраля в 18:38
    Если рекламировал Уронова , как будущего Месси....,то действительно с башкой дела не ладят.
    112910415
    112910415
    19 февраля в 18:09
    ладно, дело прошлое
    makkie
    makkie
    19 февраля в 17:30
    А когда это коллективные решения — по крайней мере это не по мне.
    ____________________________

    По факту получилось, что Газизов навязал Тедеско и Кокорина, и Урунова.
    Доменико их не хотел, я в этом уверен. Зато Газизов был заинтересован больше жизни. Особенно в переходе Кокорина. Сейчас жизнь расставляет всё по своим местам...
    Kosmos58
    Kosmos58
    19 февраля в 17:18
      Bacardi Black
      Bacardi Black ответ d_fincher (раскрыть)
      19 февраля в 17:10
      Не сказал бы, что он провалился, да, Саня не заиграл, но все-таки взяли его бесплатно, а продали за 4.5 млн, в финансовом плане не провал, тем более что Ларсон и Соболев в принципе неплохо смотрятся
      порт
      порт
      19 февраля в 16:49
      Зато провернул супер трансфер с Уруновым и Кокориным.
      13 RUS
      13 RUS
      19 февраля в 16:18
      Братья и сестра Федуна просекли планы Газизова и слили пораньше
      d_fincher
      d_fincher
      19 февраля в 16:16, ред.
      По факту Газизов провалился с трансфером Кокорина. Сделал его самым высокооплачеваемым игроком, а Сашенька начал чудить. Газизова решено было убрать. Это слишком торопливое решение, но кое чем оно все-таки обусловлено.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      19 февраля в 16:10
      Ключевые слова "коллективные решения - это не по мне". Хотел сам всем заправлять, Федун это понял и указал на дверь. Наверное правильно сделал
      cska1948
      cska1948
      19 февраля в 16:08
      Судя по сказанному, Газизоа не захотел быть в Тарасовке зицпредседателем Фунтом.
      Ironigor
      Ironigor
      19 февраля в 16:08
      Одним словом - Бедолага . )))
      Cat01
      Cat01
      19 февраля в 16:08
      Были такие радужные планы!!!
      Байкал-38
      Байкал-38
      19 февраля в 16:07
        ДСА
        ДСА
        19 февраля в 15:58
        Съели более сильные акулы.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        19 февраля в 15:58
        У тебя их нет!
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