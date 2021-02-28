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Джеррард может возглавить «Ливерпуль»

28 февраля 2021, 11:21

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может вернуться в «Ливерпуль».

Как сообщается, Немецкая футбольная ассоциация рассматривает вариант с назначением Юргена Клоппа на должность наставника сборной Германии. Источники в «Ливерпуле» утверждают, что Клопп согласится возглавить национальную команду своей страны, если поступит такое предложение. Контракт действующего тренера сборной Германии Йоахима Лёва истекает в 2022 году, однако стороны могут прекратить сотрудничество раньше.

Главным кандидатом на замену Клоппа в «Ливерпуле» является Стивен Джеррард. Кандидатуру легендарного капитана «красных» поддерживают боссы клуба, а успешный сезон «Рейнджерс» под его руководством только убедил представителей «Ливерпуля» в правильности их решения.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 марта в 11:40
неужели правда ?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 3ton (раскрыть)
01 марта в 11:45
Три провальных сезона - но он всё ещё великий гений и ни в чём не виноват,просто партнёры плохие. Мнение фанатов настолько устойчивое и неизменное,что даже когда мяч в пустые ворота не будет залетать,скажут что ворота хоккейные.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
01 марта в 11:43
Рейнджерс это топ-клуб Шотландии и тренировать его это одно дело, а АПЛ это совсем другая каша. Тухель с его опытом понимает,что победы будут даваться с напрягом,в отличии от Лиги 1. Стиву бы не плохо возглавить клуб из ЧШ,для получения опыта,а уж потом боссы должны будут определиться нужен ли он или нет.
Vredinka_online
Vredinka_online
28 февраля в 16:17
Будет интересно как Клоп покажет себя в сборной. И каких результатов сможет добиться.
3ton
3ton
28 февраля в 16:12
Один провальный сезон и Клопп уже учитель физкультуры )))
Как быстро меняют своё мнение люди ))
sv_1969
sv_1969
28 февраля в 16:06
Наверное это выдумки журналюг
Klaus-S
Klaus-S
28 февраля в 15:34, ред.
Фейковые и ничем не подкреплённые новости, это к сожалению стало нормой, среди спортивных интернет сайтов.
DXTK
DXTK
28 февраля в 15:23, ред.
банановая кожура лучший трофей от Джеррарда.........
zooveterinar
zooveterinar
28 февраля в 14:53
То ,что клопп забуксовал ,уже просматривается,не знаю какие там проблемы в команде ливера,но на исправление еще время есть, вопрос есть ли желание у клоппа?
lobsterdam
lobsterdam
28 февраля в 14:09
СтДж в лфк?Маловероятно! После клопповского орднунга будет разброд и шатания, и только!
Wolverhampton
Wolverhampton
28 февраля в 14:07
Всему свое время!
razdvatri
razdvatri
28 февраля в 13:23
давно пора гнать немецкого физрука
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
28 февраля в 12:10
Джеррард все может!.. но потом!...
vinjard
vinjard
28 февраля в 12:05, ред.
Рейнджерс - это такое достижение ? Дворовый чемпионат, где только Селтик и Рейнджерс две команды уровня Чемпионшипа английского. Пусть вначале возглавит середняк АПЛ, какой-нибудь Вест-Хэм или Ньюкасл. Шотландская лига не показатель, вначале показал бы себя средней команде, а потом Ливерпуль. Иначе все испортит выстроенное Клоппом.
Lewa2708
Lewa2708
28 февраля в 11:48
Аж мурашки по коже, прочитав заголовок. Ещё когда он был игроком, в далёких фантазиях болельщики представляли его тренером Ливерпуля, а теперь, это может реально произойти
Caniggia
Caniggia
28 февраля в 11:42
Пожалуй, это хорошие варианты и для Ливерпуля и для Германии.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 февраля в 11:36
Я только за,хочется посмотреть как он справится!
particular
particular
28 февраля в 11:36
Может... А может и нет... Тренера оценивают и подбирают по его работе, а это понятие очень разноплановое... Ведь, не факт, что условный тренер, выигравший АПЛ, будет способен сделать за два года из воронежского Факела чемпиона РПЛ... Несмотря на его гений, былые заслуг и т.п. Всё условно, всё относительно...
R0100V
R0100V ответ shlomo (раскрыть)
28 февраля в 11:28, ред.
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