Джеррард может возглавить «Ливерпуль»

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28 февраля 2021, 11:21

Главный тренер «Рейнджерс» может вернуться в «Ливерпуль».

Как сообщается, Немецкая футбольная ассоциация рассматривает вариант с назначением на должность наставника сборной Германии. Источники в «Ливерпуле» утверждают, что Клопп согласится возглавить национальную команду своей страны, если поступит такое предложение. Контракт действующего тренера сборной Германии истекает в 2022 году, однако стороны могут прекратить сотрудничество раньше.

Главным кандидатом на замену Клоппа в «Ливерпуле» является Стивен Джеррард. Кандидатуру легендарного капитана «красных» поддерживают боссы клуба, а успешный сезон «Рейнджерс» под его руководством только убедил представителей «Ливерпуля» в правильности их решения.