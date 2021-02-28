Джеррард может возглавить «Ливерпуль»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может вернуться в «Ливерпуль».
Как сообщается, Немецкая футбольная ассоциация рассматривает вариант с назначением Юргена Клоппа на должность наставника сборной Германии. Источники в «Ливерпуле» утверждают, что Клопп согласится возглавить национальную команду своей страны, если поступит такое предложение. Контракт действующего тренера сборной Германии Йоахима Лёва истекает в 2022 году, однако стороны могут прекратить сотрудничество раньше.
Главным кандидатом на замену Клоппа в «Ливерпуле» является Стивен Джеррард. Кандидатуру легендарного капитана «красных» поддерживают боссы клуба, а успешный сезон «Рейнджерс» под его руководством только убедил представителей «Ливерпуля» в правильности их решения.
Как быстро меняют своё мнение люди ))
Как быстро меняют своё мнение люди ))