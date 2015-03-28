Козак: «Сборная Словакии становится все лучше и лучше»

28 марта 2015, 10:49

Главный тренер сборной Словакии дал интервью после победы над Люксембургом.



- У нас было достаточно времени, чтобы изучить игру Люксембурга. Это организованная команда, которая переходит в атаку большими силами после отбора мяча. В первом тайме наша команда очень хорошо играла, забила три гола и создала много моментов. После перерыва мы просто хотели не пропустить. Конечно, я ожидал забитых голов и во второй половине, но мы в любом случае контролировали игру.



Думаю, эта команда становится все лучше и лучше. У нас сильная конкуренция за место в стартовом составе, отличный командный дух, и мы с нетерпением ждем матчей сборной. По моим подсчетам, 24 очка гарантируют нам путевку на Евро-2016.