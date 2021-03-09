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У московского «Динамо» убыток за год составил 131 млн рублей

вчера, 14:16

По данным источника, чистый убыток московского «Динамо» по итогам 2020 года составил 131,42 миллиона рублей.

В 2019 году «Динамо» зафиксировало чистую прибыль в размере 89,96 миллиона рублей.

Выручка клуба за прошлый год увеличилась на 48 % — до 6,04 миллиарда рублей. Доходы от рекламных и спонсорских контрактов увеличились на 50 % и составили 5,5 миллиарда рублей, выручка от продажи билетов и абонементов выросла на 18 % — до 334,55 миллиона рублей.

Основную долю в структуре доходов (91 % от общей суммы доходов) занимает выручка от оказания рекламных услуг. В 2020 году общество оказало рекламные услуги генеральному спонсору Банку ВТБ (ПАО) на сумму 4 364 521 тысяч рублей.

Доходы «Динамо» от реализации медиаправ увеличились на 43 % — до 160,09 миллиона рублей. Также по итогам 2020 года московский клуб получил 27,08 миллиона рублей от УЕФА за участие в отборочном этапе Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Доходы «Динамо» от продажи игроков увеличились почти в 2,5 раза — до 217,3 миллиона рублей, при этом расходы клуба на покупку футболистов выросли в 2,3 раза — с 503,9 миллиона до 1,18 миллиарда рублей.

Совокупные расходы клуба на оплату труда увеличились на 36 % и составили 304,05 млн рублей.

Недавно сообщалось, что у московского «Динамо» появился новый спонсор.

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pomor45
pomor45
вчера в 20:23
Если с ФФП УЕФА всё в порядке, то нормально.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:00
Рано или поздно вылезет.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 14:53
У того же "Краснодара" бюджет нормально в ноль укладывается.

Только весь доход у него от основного спонсора Constell Group, который не работает как собственный бренд (что интересно), поэтому его реклама бессмысленна. Он делает бумажную продукцию для больших сетей под их брендами.

И какой смысл оценивать то, что у "Краснодара" бюджет сходится при этом? Это просто способ Галицкого вливать деньги через свою компанию в клуб, и все.
STVA 1
STVA 1 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 14:50
У нас разве клубы живут по средствам?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 14:49
Эти цифры даже нет смысла обсуждать, как и цифры "Локомотива", "Зенита" и т.п.

Главную часть официальных доходов всех этих клубов занимают контракты от монополий.

Да, можно поспорить, что ВТБ - это типа банк, в отличие от монополистов РЖД и "Газпрома" его реклама имеет под собой какие-то основания.

Но реально это госбанк, через все акции государство контролирует 92% банка. И он назначенный монополист на некоторых направлениях деятельности. Поэтому он на уровне тех же "Газпрома" и РЖД выступает тут.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:37
Убытки несут все клубы. Пандемия выбила из колеи даже грандов. Сколько еще продлится сия эпидемия пока неизвестно. Поможет ли вакцинация - это тоже большой вопрос. Вирус мутирует и как дальше будут развиваться события - предсказать сложно. Хочется верить в лучшее конечно. Но игроки по всему миру продолжают заражаться и выпадать из обоймы. Остается, только ждать терпеливо и надеяться , что с эпидемией миру все же удастся справиться.
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:36
131,42 миллиона рублей, это без малого два миллиона долларов, как раз те деньги которые фк Динамо мог получить за участие в Еврокубках, но...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:34
Живут явно не по средствам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:31
А кому сейчас легко...
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