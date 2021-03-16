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Кассано: «Футбол Моуриньо никогда не войдет в историю»

сегодня, 11:29

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано поделился мнением о футбольном гении главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

Никто не может сказать, что команды Моуриньо играли или играют хорошо. Однако Моуриньо выиграл множество чемпионатов и титулов, а такой гений, как Кройф, заметно меньше. Но мы не можем сравнивать Кройфа и Моуриньо ни в коем случае.

Футбол Моуриньо никогда не войдет в историю. Я видел последнюю игру «Тоттенхэма» с «Арсеналом». У «шпор» состав намного лучше, но «Тоттенхэм» всю игру защищался, за исключением последних 10 минут. Я просто не могу поверить, что тренер, который выиграл так много титулов, может продолжать играть в такой футбол.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:16
Его клоунада войдёт в историю, он первый такой, потом пошли Клоппы,Тедески
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:59
Слишком переоценён этот человек
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:37
Он уже в истории и останется. Кто бы как не относился к Мауру !!! Всем добра!!!
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