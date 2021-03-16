Кассано: «Футбол Моуриньо никогда не войдет в историю»

Бывший итальянский футболист поделился мнением о футбольном гении главного тренера «Тоттенхэма» .

Никто не может сказать, что команды Моуриньо играли или играют хорошо. Однако Моуриньо выиграл множество чемпионатов и титулов, а такой гений, как Кройф, заметно меньше. Но мы не можем сравнивать Кройфа и Моуриньо ни в коем случае.

Футбол Моуриньо никогда не войдет в историю. Я видел последнюю игру «Тоттенхэма» с «Арсеналом». У «шпор» состав намного лучше, но «Тоттенхэм» всю игру защищался, за исключением последних 10 минут. Я просто не могу поверить, что тренер, который выиграл так много титулов, может продолжать играть в такой футбол.