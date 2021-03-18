«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн фунтов стерлингов за Грилиша

«Манчестер Сити» стал фаворитом в борьбе за подписание полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.
Как сообщается, в переходе футболиста лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который является поклонником таланта Грилиша. Ранее Пеп называл полузащитника «исключительным игроком». «Астон Вилла» готова расстаться со своим капитаном за 100 млн фунтов стерлингов, а «Манчестер Сити» является единственным клубом, который готов удовлетворить финансовые требования «львов».
Отмечается, что «Астон Вилла» не будет препятствовать уходу Грилиша, если будет заплачена требуемая сумма.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 7 голов и 12 результативных передач. В сентябре прошлого года Грилиш продлил контракт с «Астон Виллой» на 5 лет.