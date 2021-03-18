«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн фунтов стерлингов за Грилиша

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18 марта 2021, 13:55

«Манчестер Сити» стал фаворитом в борьбе за подписание полузащитника «Астон Виллы» .

Как сообщается, в переходе футболиста лично заинтересован главный тренер «горожан» , который является поклонником таланта Грилиша. Ранее Пеп называл полузащитника «исключительным игроком». «Астон Вилла» готова расстаться со своим капитаном за 100 млн фунтов стерлингов, а «Манчестер Сити» является единственным клубом, который готов удовлетворить финансовые требования «львов».

Отмечается, что «Астон Вилла» не будет препятствовать уходу Грилиша, если будет заплачена требуемая сумма.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 7 голов и 12 результативных передач. В сентябре прошлого года Грилиш продлил контракт с «Астон Виллой» на 5 лет.