ГлавнаяНовости

«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн фунтов стерлингов за Грилиша

18 марта 2021, 13:55

«Манчестер Сити» стал фаворитом в борьбе за подписание полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Как сообщается, в переходе футболиста лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который является поклонником таланта Грилиша. Ранее Пеп называл полузащитника «исключительным игроком». «Астон Вилла» готова расстаться со своим капитаном за 100 млн фунтов стерлингов, а «Манчестер Сити» является единственным клубом, который готов удовлетворить финансовые требования «львов».

Отмечается, что «Астон Вилла» не будет препятствовать уходу Грилиша, если будет заплачена требуемая сумма.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 7 голов и 12 результативных передач. В сентябре прошлого года Грилиш продлил контракт с «Астон Виллой» на 5 лет.

Все новости
СлухиРайола озвучил условия, при которых Холанд перейдёт в «Барселону»
Сегодня, 10:12 Комментарии2
Слухи«Ювентус» не будет продлевать аренду Мораты
Сегодня, 09:53 Комментарии5
СлухиСерхио Ромеро близок к переходу в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 09:20 Комментарии1
Слухи«Лион» и «Интер» поспорят за подписание защитника «Бетиса» Манди
Сегодня, 00:31 Комментарии6
СлухиМакБарни может сменить «Шеффилд» на «Вулверхэмптон»
Вчера, 15:16 Комментарии1
Куман прокомментировал визит отца Холанда в Барселону
Вчера, 14:52 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dexter2110
Dexter2110
22 марта в 10:11
Что за бред. У Сити пол команды Грилишей. Утка чистой воды
Igo0rek
Igo0rek
18 марта в 17:03
Вот и утки прилетели))
allemz
allemz
18 марта в 14:44
Откуда у МС столько стерлингов, только один в команде. Грилиш травматичный алкаш, не нужен
Остапчук 67
Остапчук 67
18 марта в 14:38
Интересно, когда Гвардиолу уйдут?
Ironigor
Ironigor
18 марта в 14:06
Свяжо придание , да верится с трудом !!! 100 лямов это явный перебор!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 марта в 13:58
Они там совсем сума сошли 100 лямов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100