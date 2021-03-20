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Черевченко: «Еврокубки? Задача „Химок“ — остаться в Премьер-Лиге»

20 марта 2021, 04:32
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко дал комментарий после победы над «Рубином» (3:1) в матче 23-го тура РПЛ.

Игрой доволен. Первый тайм был близок к идеальному. Единственное — пропустили ненужный гол со стандарта. А так игру контролировали, второй тайм уже играли по счёту.

Определяющими в этой встрече были голы. Что для футболистов может быть определяющим? Голы и то, что ребята полностью выполнили установку. Что мы от них просили всю неделю, то они и сделали.

Поле великолепное. Правильно кто-то заметил, что оно сейчас одно из лучших в России на данный момент.

Футболисты «Химок» говорят о еврокубках? Футболисты рассуждают в слух, а я остаюсь при своём мнении: наша задача — остаться в Премьер-Лиге.

Есть ли куда расти команде? Всегда есть куда расти. Совершенству нет предела.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
20 марта в 15:47
В следующем туре подопечных Черевченко будет экзаменовать чемпион, если и там Химки наберут турнирные очки, однозначно Игорь Геннадиевич претендент номер один на звание Тренер года в РПЛ.
cska1948
cska1948
20 марта в 09:44
"...Совершенству нет предела."
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Как и футбольному аппетиту, который приходит с победами! Так что помечтать о еврокубках Химки вполне могут.
mensk
mensk
20 марта в 09:36
А в начале сезона настрой был другой.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 марта в 08:50
"Голы и то, что ребята полностью выполнили установку. Что мы от них просили всю неделю, то они и сделали"
В стиле Черчесова, не красит
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 марта в 08:29
Они случайно выиграли.
Djebrael
Djebrael
20 марта в 08:22
Ну Игорек поскромничал...:)))
ДСА
ДСА
20 марта в 08:08
Главная цель не вылететь выполнена.
112910415
112910415
20 марта в 07:32
удивительно результативный тренер !
ждут его заманчивые предложения !
Аксинья
Аксинья
20 марта в 07:27
Лучший тренер РПЛ - хотя по окончанию сезона назначат другого))
mihaluch
mihaluch
20 марта в 07:06
Не до жиру быть бы живу.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 марта в 07:03
"Химки" продолжают свою беспроигрышную серию, ставшую заметной и уже вошедшую даже в топ чемпионатов Европы. Даже можно назвать ее сенсационной, учитывая недавний переход из ФНЛ и крупные поражения в начале чемпионата. Располагая не особо мощным набором игроков и усиливаясь футболистами, не пригодившимися другим клубам, "Химики" стабильно добиваются результата, приносящими очки в копилку, не демонстрируя при этом сверхдоминирующий футбол. Заслуга Черевченеко в этом бесспорна. Явно задача борьбы за зону еврокубков перед командой не ставилась, с целью сохранения прописки в Премьер-Лиги клуб успешно справляется, если зайдут в зону еврокубков по итогам чемпионата это будет очень круто и поучительно для некоторых "больших" клубов РПЛ,
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 марта в 04:39
Коротко и ясно без выпячивания себя, и понтов. Не то, что некоторые).
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