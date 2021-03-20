Черевченко: «Еврокубки? Задача „Химок“ — остаться в Премьер-Лиге»

Главный тренер «Химок» дал комментарий после победы над «Рубином» (3:1) в матче 23-го тура РПЛ .

Игрой доволен. Первый тайм был близок к идеальному. Единственное — пропустили ненужный гол со стандарта. А так игру контролировали, второй тайм уже играли по счёту.

Определяющими в этой встрече были голы. Что для футболистов может быть определяющим? Голы и то, что ребята полностью выполнили установку. Что мы от них просили всю неделю, то они и сделали.

Поле великолепное. Правильно кто-то заметил, что оно сейчас одно из лучших в России на данный момент.

Футболисты «Химок» говорят о еврокубках? Футболисты рассуждают в слух, а я остаюсь при своём мнении: наша задача — остаться в Премьер-Лиге.

Есть ли куда расти команде? Всегда есть куда расти. Совершенству нет предела.