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Кудряшов: «Первый тайм доминировали, гол сборной Словении был не по игре»

27 марта 2021, 19:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал победу над сборной Словении (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Изначально вышли с тремя центральными защитниками. Когда тебе объясняют, как надо играть и что хочет тренер, то никаких проблем с этим нет. В Турции так играли, до удаления неплохо получалось. Да, сегодня тоже были ошибки, но всё хорошо сложилось. Иличич – классный игрок. Перед игрой нам говорили, показывали. У него очень классная левая нога. Было очень тяжело. Вроде ждёшь его под левую, а он и в левую, и в правую. Трудно предугадать действия.

Первый тайм доминировали, их гол был не по игре. В конце второго уже было тяжело. Мы довольны победой. Станислав Саламович сказал в раздевалке, что эта победа будет ценной, если мы выиграем в Словакии.

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Все комментарии
mortid
mortid
27 марта в 21:11
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    27 марта в 20:10
    Второй тайм просели,могли пропустиь!
    Boricku
    Boricku
    27 марта в 19:52
    Шунину надо звезду героя Словении, Тащил команду
    Djebrael
    Djebrael
    27 марта в 19:42
    Гол он и в Африке гол, если забит по правилам....
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    27 марта в 19:31, ред.
    Гол нормальный вполне, Семенов к стати часто ошибается при выборе позиции, когда пытается сыграть головой. Хорошо , что выиграли, жаль , что Головин получил повреждение, а Алексей пока явно на равноценную замену не тянет. Но три очка взяли и это вполне неплохо. Но оборона все же вызывает опасения.
    Ждем следующей игры. Выезд будет трудным - определенно.
    Всем здоровья.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    27 марта в 19:29
    Заставили понервничать во второй половине второго тайма, когда прижались к своим воротам, но все закончилось удачно.
    STVA 1
    STVA 1
    27 марта в 19:23
    гол значит гол!Игра равна
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