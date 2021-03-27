Кудряшов: «Первый тайм доминировали, гол сборной Словении был не по игре»

Защитник сборной России прокомментировал победу над сборной Словении (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Изначально вышли с тремя центральными защитниками. Когда тебе объясняют, как надо играть и что хочет тренер, то никаких проблем с этим нет. В Турции так играли, до удаления неплохо получалось. Да, сегодня тоже были ошибки, но всё хорошо сложилось. Иличич – классный игрок. Перед игрой нам говорили, показывали. У него очень классная левая нога. Было очень тяжело. Вроде ждёшь его под левую, а он и в левую, и в правую. Трудно предугадать действия.

Первый тайм доминировали, их гол был не по игре. В конце второго уже было тяжело. Мы довольны победой. Станислав Саламович сказал в раздевалке, что эта победа будет ценной, если мы выиграем в Словакии.