Мусаев: «У „Краснодара“ нет командного духа и единения. Я за это отвечаю»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал разгромное поражение от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура РПЛ .

Это происходит уже не первый матч. Это связано с психологий. Нет командного духа и единения. От этого в простых ситуациях пропускаем простые мячи. Это проблемы тренера, я за это отвечаю. Соперник был лучше во всех компонентах и заслуженно победил. Возможно, проблемы в головах. Уровень мастерства [у нас] достаточно высок.

Мы увидели у соперника то, что и ожидали на поле. Но почему не реализовали... проблемы в голове и в том, что происходит внутри команды. После таких игр эмоции должны оставаться на поле, после игры не надо размахивать кулаками. Волна в прессе на тему Ганчаренко? Нормально отношусь, когда нет результата, тот, кто должен за это отвечать — тренер. Как этим разговорам не идти, если мы проигрываем с крупным счетом и находимся на таком месте? Об этих темах я должен в первую очередь поговорить с руководством.