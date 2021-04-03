Мусаев: «У „Краснодара“ нет командного духа и единения. Я за это отвечаю»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгромное поражение от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура РПЛ.
Это происходит уже не первый матч. Это связано с психологий. Нет командного духа и единения. От этого в простых ситуациях пропускаем простые мячи. Это проблемы тренера, я за это отвечаю. Соперник был лучше во всех компонентах и заслуженно победил. Возможно, проблемы в головах. Уровень мастерства [у нас] достаточно высок.
Мы увидели у соперника то, что и ожидали на поле. Но почему не реализовали... проблемы в голове и в том, что происходит внутри команды. После таких игр эмоции должны оставаться на поле, после игры не надо размахивать кулаками. Волна в прессе на тему Ганчаренко? Нормально отношусь, когда нет результата, тот, кто должен за это отвечать — тренер. Как этим разговорам не идти, если мы проигрываем с крупным счетом и находимся на таком месте? Об этих темах я должен в первую очередь поговорить с руководством.
Ну а фраза "После таких игр эмоции должны оставаться на поле, после игры не надо размахивать кулаками", (это речь о том что игроки шли в раздевалку и разговаривали на повышенных тонах) вообще не выдерживает никакой критики. Нормальные мужики должны разобраться высказать всё друг другу. Бывали случаи и с мордобоем. Но ты как тренер должен это всё использовать на благо, а не быть девицей с криками только не деритесь.
Моё мнение если Мусаев себя хоть чуть чуть считает мужиком, то должен сам (а не после разговора с руководством) уйди. Ну хоть немного чувства собственного достоинства осталось?
Ну а фраза "После таких игр эмоции должны оставаться на поле, после игры не надо размахивать кулаками", (это речь о том что игроки шли в раздевалку и разговаривали на повышенных тонах) вообще не выдерживает никакой критики. Нормальные мужики должны разобраться высказать всё друг другу. Бывали случаи и с мордобоем. Но ты как тренер должен это всё использовать на благо, а не быть девицей с криками только не деритесь.
Моё мнение если Мусаев себя хоть чуть чуть считает мужиком, то должен сам (а не после разговора с руководством) уйди. Ну хоть немного чувства собственного достоинства осталось?