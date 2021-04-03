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Мусаев: «У „Краснодара“ нет командного духа и единения. Я за это отвечаю»

сегодня, 18:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 5Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгромное поражение от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура РПЛ.

Это происходит уже не первый матч. Это связано с психологий. Нет командного духа и единения. От этого в простых ситуациях пропускаем простые мячи. Это проблемы тренера, я за это отвечаю. Соперник был лучше во всех компонентах и заслуженно победил. Возможно, проблемы в головах. Уровень мастерства [у нас] достаточно высок.

Мы увидели у соперника то, что и ожидали на поле. Но почему не реализовали... проблемы в голове и в том, что происходит внутри команды. После таких игр эмоции должны оставаться на поле, после игры не надо размахивать кулаками. Волна в прессе на тему Ганчаренко? Нормально отношусь, когда нет результата, тот, кто должен за это отвечать — тренер. Как этим разговорам не идти, если мы проигрываем с крупным счетом и находимся на таком месте? Об этих темах я должен в первую очередь поговорить с руководством.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:06
В футболе ты души не чаешь,
но ни за что не отвечаешь.
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 22:55
Не соответствует философии клуба
makkie
makkie
сегодня в 22:08
То, что происходит сейчас в Краснодаре - откровенное вредительство. Ну нельзя так издеваться над командой. Кайо, Сорокин, Мартынович, вратари из дубля... на что они вообще претендовать хотят.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 21:25
У меня точно такое впечатление,что Мусаев говорит не о ,,Краснодаре,, а,каком нибудь другом клубе,который тренирует другой тренер.И,если бы было первое высказывание на этот счёт..надо по крайней мере себя уважать.
minai
minai
сегодня в 20:41
Сожалею. Гл. образом о том, что Галицкому надоест вся эта свистопляска и он закроет очень затратную лавочку по имени Краснодар.
УЕСКА
УЕСКА ответ 6rebeh3b4ngt (раскрыть)
сегодня в 20:20
О какой смелости ты говоришь? Как Мусаев может сам уйти если руководство его не отпускает? Хашиг же сказал что он останется главным тренером команды даже если Краснодар проиграет все оставшиеся матчи. Мусаев исполняет контракт. Или ты предлагаешь ему неустойку из своего кармана выплатить?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:08
Мусаев реально поплыл. Он в открытую признаёт, что команда находится не под его контролем. Он верит слухам, но не может как мужик взять на себя ответственность и сделать заявление достойное реального мужика...он хочет поговорить с руководством. О чём? Не берите Гончаренко? Нет в Мусаве мужика, стоял и мямлил.
Ну а фраза "После таких игр эмоции должны оставаться на поле, после игры не надо размахивать кулаками", (это речь о том что игроки шли в раздевалку и разговаривали на повышенных тонах) вообще не выдерживает никакой критики. Нормальные мужики должны разобраться высказать всё друг другу. Бывали случаи и с мордобоем. Но ты как тренер должен это всё использовать на благо, а не быть девицей с криками только не деритесь.
Моё мнение если Мусаев себя хоть чуть чуть считает мужиком, то должен сам (а не после разговора с руководством) уйди. Ну хоть немного чувства собственного достоинства осталось?
Gahi
Gahi
сегодня в 20:07
Мурад Олегович Мусаев наверное говорит о команде которую тренирует совсем другой тренер, а он простой любитель футбола смотрящей со стороны на то что происходит с Краснодаром. Все проблемы по словам Мурада Олеговича связаны с психологией, отсутствия командного духа и общего единения всего коллектива. Напрашивается сам собой вопрос, а кто прежде всего должен заниматься всем этим в команде, разве не тренер который и обязан объединять вокруг себя команду и общей идеей заряжать её командным духом. Жаль что такая команда как Краснодар попала в такую ситуацию когда дома при своих преданных болельщиков проигрывает с разгромным счётом 0-5 Ахмату. У Краснодара есть прекрасная подрастающая молодёжь которую пора привлекать в основной состав команды, как это стала делать с приходом нового тренера Динамо. Но изменение в команде Краснодар назрели уже давно, осталось только волевое решение от тех людей кто отвечает за судьбу команды. Удачи
протон1
протон1
сегодня в 20:05
у галицкого с ним что ?
DEIVID_22
DEIVID_22
сегодня в 20:04
Я за это отвечаю, но в отставку не подам.

Хотя всё ведь правильно. Пусть увольняют и компенсацию выплачивают. Жалко платить, тогда пусть Галицкий всё это терпит.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 20:04
давненько такого счёта не было, вот уровень лиги чемпионов, понимаешь, потом огромные авансы в лиге европы, единственные, кто прошёл в ле, вот это да...
протон1
протон1
сегодня в 20:03
да сколько говорил и буду твердить он физ рук ноль. ваще кто он такой? мусаев........ бердыев или гончар
Эдмон
Эдмон
сегодня в 20:03
    протон1
    протон1
    сегодня в 20:02
    ахахххаа я в шоке. 0-5. да сколько можно уже. я как его назначили тренером считаю физ руком. ахмат не настолько силен что бы так громить привсем уважении к тереку. но тут ваще тренер физрук да сколько можно быками издеваться. увольте уже его.
    Caniggia
    Caniggia ответ Dima salev (раскрыть)
    сегодня в 19:54
    Действительно, у Краснодара есть отличный шанс создать шикарную команду с Бердыевым.
    ТТ
    ТТ
    сегодня в 19:47
    Я понимаю,когда болельщики ФК Краснодар просят увольнения Мусаева. Ну а какого (не чистого) это просят сделать люди не имеющие отношения к данному клубу? Разберутся и без нас, возможно дело и не в тренере!
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 19:42
    Да не держится он за кресло...просто если он сам уйдет то надо платить неустойку за контракт у него таких денег нет поэтому его должны уволить...но Галицкий этого не делает...а мусайка так он просто крепостной....
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 19:38
    А разве не главный тренер должен настраивать своих игроков на важные матчи? Он то как раз и есть самый главный психолог! Нет, Мурад, твоя песенка уже спета.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 19:36
    У Краснодара не попёрло, а у Терека залетало все подряд. Нужно признать, контратаки у грозненцев просто шикарные.
    alexando1974
    alexando1974
    сегодня в 19:32
    пора тебя снимать недотренер! давно ПОРА!
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 19:32
    Причин не знаем, но догадываемся...
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 19:27
    Краснодару надо попробовать Курбана бердыева
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 19:27
    Ты уже эту проблему кучу игр не можешь исправить, начиная с февраля. Хватит держаться за кресло
    Absinthe3
    Absinthe3
    сегодня в 19:25
    Увольняться бушь, не?
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 19:24, ред.
    Ого! У Мусаева появились намёки на присутствие в нём совести! Во всяком случае уже хотя бы собирается поговорить с руководством.
    hаrut
    hаrut
    сегодня в 19:22, ред.
    Мусаев......нА ВЫХОД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...БУДЬ МУЖИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 19:20
    Это практически заявление об увольнении. Вероятно примут.Только замена тренера вряд ли поможет в столь короткое время до окончания чемпионата. Главная причина в недовольных контрактами саботажниках. Они и вносят этот самый разлад в головах. Зенит в полной мере испытал такой разлад, приведший к длительной стагнации. Тогда класный Лучано не справился, так куда уж физруку Мураду с трудом одолевшему тренерскую науку.
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 19:19
    Левон столько не выпьет, сколько Борись-Борись перед тем новогодним СЮРпрайзом :)))
    7vpdu3ruddgq
    7vpdu3ruddgq ответ Бен Зопилой (раскрыть)
    сегодня в 19:19
    Ну если рассуждать так,то можно вообще без тренера.Пусть Галицкий сам даёт установку на игру по телефону капитану команды.Зачем лишний перс на скамейке и в ведомости по зарплате)
    санек002
    санек002
    сегодня в 19:19
    мусаев до свидос!что с командой?такая команда была а во что превратилась?
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