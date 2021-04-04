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Шалимов: «Мусаев сдался. Ему было стыдно смотреть Галицкому в глаза»

вчера, 12:55

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал отставку Мурада Мусаева.

Мусаев ушёл сам. Если мы берём этот момент, то сам Галицкий не увольнял бы его до конца сезона. Думаю, клуб даже не искал никакого нового тренера. «Краснодар» явно не собирался убирать наставника. Хотели дойти до конца сезона, в еврокубки они всё равно не попадают. Травм было много, у Мусаева были заслуги, но так случилось. Сейчас два варианта: либо до конца сезона будет тренер в качестве и.о., либо будут искать тренера на постоянной основе, который ничего на шесть игр не поменяет.

Рассчитываю, что они могут попасть в Лигу Европы? Я в это не верю, народ в верхней части таблице нормально себя ощущает. Мусаев убитый, поэтому не стали его уговаривать. Галицкий посмотрел и всё понял. Мурад сдался. Он мог дойти до конца, но он всё понимал. Видимо, ему было стыдно смотреть в глаза Галицкому. Сказал: «Я больше не могу, избавьте меня от мучений».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:28
ну не думаю что он сам подал в отставку
Agamaga........
Agamaga........ ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 21:11
Ну для меня Курбан Бердыев отечественный специалист)) меня не волнует его гражданство, есть у него российский паспорт или нет.
Он и с Ростовом на коротком промежутке грамотно сработал. Мне очень интересно было бы его увидеть в Краснодаре!
Tostao
Tostao ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:16
Вам перечислить всех коучей, которые лучше отечественных специалистов?))))))
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:26
При Шалимове ситуация была не лучше, тоже довёл команду до ручки.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:07
Это просто мнение Шалимова.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 15:57
Курбан Бердыев лучше любого отечественного специалиста. Дважды брал РПЛ с Рубином, и в ЛЧ навёл шороху.
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:46, ред.
Хороший вариант для Краснодара это Курбан Бердыев.
Бердыев конец сезона возглавил Ростов и вытащил от вылета в ФНЛ . А дальше Ростов с Бердыевом победил Баварии в еврокубки. Про Ростов все узнали в Европе
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:40
Кто, кто, а Шалимов знает тонкости взглядов в Краснодаре...
Мог бы и промолчать.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 15:39
при чем тут стыдно ему стало, просто сначало давила пресса, уберите, уберите, потом 0:5 , психанул, ушел или команда его слила :(
Шуnя771
Шуnя771 ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 15:39
Карпин?
Tostao
Tostao
вчера в 15:06, ред.
Кроме Слуцкого в России нет современных отечественных и квалифицированных тренеров. Есть рвачи и бестолочи.
Бен Зопилой
Бен Зопилой ответ Absinthe3 (раскрыть)
вчера в 15:04
Муса-Шалимо-Кононов... Фу такими тренерами быть!
Вот был народный клуб Кубань в тех краях помнится!
Там имена были. ЗубрЫ! МонстрЫ! Тарханов-Павлов-Красножан и Кучук! Ну и ещё Петреску скакал, конечно! :))
dzvinka
dzvinka
вчера в 14:54
"Я больше не могу, избивайте меня полностью"))
мне особенно понравилась фраза... "у Мусаева были заслуги"... сразу на ум приходит наигрывание забегания полевого игрока в рамку ворот при прямых ударах для "помощи вратарю")))) это ж п****ц додуматься до такого - гений!!! нигде в мире такого не практикуют, отсталые Голландии и Германии будут в будущем ровнятся на опыт этого первопроходца.
Сп62
Сп62 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:53
А многих ты знаешь тренеров, которые уходили у нас под фанфары? И что Шалимов сказал не так? Обкакать любого труда не составляет, а вот найти достоинства сложнее. Совсем недачно охаивали Слуцкого. Теперь эти же самые комментаторы его носят на руках. Нельзя так судить о специалистах. Все мы люди, и все мы не без греха.
compka
compka
вчера в 14:33
а теперь кто? Рашид Рахимов?
zooveterinar
zooveterinar ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:28
А может действительно,человек протрезвел и ... о боже!!! пришел в дикий ужас, всетаки в рпл потрезвому работать тяжело!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:25
Так человек посчитал, мы же возможно многово незнаем, к примеру как отношение к игрокам и наоборот, может они его подставляют, к примеру, им всеравно бабки капают, они же деньги получают основные не от результата, я понял так , прописано скоко в контракте, стоко отвали, в принципе зачем и напрягаться , может быть любая отмосфера, только одного непонятно,как выступая в лч. можно было скатится на 10е место, учитывая большую плотность в верхах таблицы, и играть осталось нетак много??!!!
Mi6
Mi6
вчера в 14:25
Прямо инженер человеческих душ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:20
Мусаев не сдался а трезво посмотрел на результаты.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:01
Шалимов правильно сказал, что Мусаев был убитым !!!
А насчёт совести погорячился, если бы у него она была, он бы ушёл ещё раньше !!! Он просто знал, что папик его сам не уволит . Вот и продолжал "работать" или мучить себя , команду и болельщиков Быков. Он выжал из себя всё что мог . И мог бы уже догадываться, что он ничего не может дать нового команде, или просто не знал или просто не хотел в этом сам себе признаться. Но то что он убит, говорят и все последние игры и счёт на табло, с каким позорным счётом проигрывает команда. И чем раньше бы он ушёл, тем больше было бы время для работы и исправления ошибок новому тренеру . Теперь остаётся только ждать и надеяться на лучшее !!! Удачи Быкам с новым тренером !!! Всем Добра !!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:52
Накладка - как отпечаток его работы в фк " КРАСНОДАР"...
Есть конечно шанс попасть в Евро Лигу...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:47
Видимо с игроками полностью потерял контакт. Правильно поступил Мусаев. Думаю не много раньше это надо было сделать.
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:44
Опилки?
Союзник противников
Союзник противников ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 13:43
Я уточнил:Не подсвечник(это Кононов),а изделие из санфаянса.
Союзник противников
Союзник противников ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 13:42
А чё ему уходить самому,если ни разу стыдно не было! Он же сказал,в сущности :У меня никогда не было стыда!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:40
О как! Бесстыжий Шалимов,обладающий огромным опытом выживания при очевидных неуспехах возглавляемых им команд,обеляет и героизирует поступок своего юного последователя!!! Два нравственных авторитета,блин...
pomor45
pomor45
вчера в 13:39
У Шалимова нервы были крепче и Галицкому пришлось его увольнять. Правда тогда Мусаев был за спиной, а сейчас никого. Осталось шесть игр, домашних всего лишь две, соперники все мотивированные, так что следующему не позавидуешь, но и взятки с него гладки.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:35
Явно метит на освободившееся место, тем более что работал уже в клубе!
но для Быков это не вариант...нужен нормальный квалифицированный тренер, желательно иностранный, т.к все ресурсы для повышения уровня игры у клуба есть,нет только тренера!
swed27
swed27
вчера в 13:32
Нервы не выдержали
berda2003
berda2003
вчера в 13:25
у шалимова мстя, ведь его пинком под ж...пу выгнали, а мальчик с гор, с понтом, уходит сам...
тем не менее быть козлом - как он пытается себя преподнести - некрасиво...
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