Шалимов: «Мусаев сдался. Ему было стыдно смотреть Галицкому в глаза»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал отставку Мурада Мусаева.
Мусаев ушёл сам. Если мы берём этот момент, то сам Галицкий не увольнял бы его до конца сезона. Думаю, клуб даже не искал никакого нового тренера. «Краснодар» явно не собирался убирать наставника. Хотели дойти до конца сезона, в еврокубки они всё равно не попадают. Травм было много, у Мусаева были заслуги, но так случилось. Сейчас два варианта: либо до конца сезона будет тренер в качестве и.о., либо будут искать тренера на постоянной основе, который ничего на шесть игр не поменяет.
Рассчитываю, что они могут попасть в Лигу Европы? Я в это не верю, народ в верхней части таблице нормально себя ощущает. Мусаев убитый, поэтому не стали его уговаривать. Галицкий посмотрел и всё понял. Мурад сдался. Он мог дойти до конца, но он всё понимал. Видимо, ему было стыдно смотреть в глаза Галицкому. Сказал: «Я больше не могу, избавьте меня от мучений».
Он и с Ростовом на коротком промежутке грамотно сработал. Мне очень интересно было бы его увидеть в Краснодаре!
Он и с Ростовом на коротком промежутке грамотно сработал. Мне очень интересно было бы его увидеть в Краснодаре!
Бердыев конец сезона возглавил Ростов и вытащил от вылета в ФНЛ . А дальше Ростов с Бердыевом победил Баварии в еврокубки. Про Ростов все узнали в Европе
Бердыев конец сезона возглавил Ростов и вытащил от вылета в ФНЛ . А дальше Ростов с Бердыевом победил Баварии в еврокубки. Про Ростов все узнали в Европе
Мог бы и промолчать.
Мог бы и промолчать.
Вот был народный клуб Кубань в тех краях помнится!
Там имена были. ЗубрЫ! МонстрЫ! Тарханов-Павлов-Красножан и Кучук! Ну и ещё Петреску скакал, конечно! :))
Вот был народный клуб Кубань в тех краях помнится!
Там имена были. ЗубрЫ! МонстрЫ! Тарханов-Павлов-Красножан и Кучук! Ну и ещё Петреску скакал, конечно! :))
мне особенно понравилась фраза... "у Мусаева были заслуги"... сразу на ум приходит наигрывание забегания полевого игрока в рамку ворот при прямых ударах для "помощи вратарю")))) это ж п****ц додуматься до такого - гений!!! нигде в мире такого не практикуют, отсталые Голландии и Германии будут в будущем ровнятся на опыт этого первопроходца.
мне особенно понравилась фраза... "у Мусаева были заслуги"... сразу на ум приходит наигрывание забегания полевого игрока в рамку ворот при прямых ударах для "помощи вратарю")))) это ж п****ц додуматься до такого - гений!!! нигде в мире такого не практикуют, отсталые Голландии и Германии будут в будущем ровнятся на опыт этого первопроходца.
А насчёт совести погорячился, если бы у него она была, он бы ушёл ещё раньше !!! Он просто знал, что папик его сам не уволит . Вот и продолжал "работать" или мучить себя , команду и болельщиков Быков. Он выжал из себя всё что мог . И мог бы уже догадываться, что он ничего не может дать нового команде, или просто не знал или просто не хотел в этом сам себе признаться. Но то что он убит, говорят и все последние игры и счёт на табло, с каким позорным счётом проигрывает команда. И чем раньше бы он ушёл, тем больше было бы время для работы и исправления ошибок новому тренеру . Теперь остаётся только ждать и надеяться на лучшее !!! Удачи Быкам с новым тренером !!! Всем Добра !!!
А насчёт совести погорячился, если бы у него она была, он бы ушёл ещё раньше !!! Он просто знал, что папик его сам не уволит . Вот и продолжал "работать" или мучить себя , команду и болельщиков Быков. Он выжал из себя всё что мог . И мог бы уже догадываться, что он ничего не может дать нового команде, или просто не знал или просто не хотел в этом сам себе признаться. Но то что он убит, говорят и все последние игры и счёт на табло, с каким позорным счётом проигрывает команда. И чем раньше бы он ушёл, тем больше было бы время для работы и исправления ошибок новому тренеру . Теперь остаётся только ждать и надеяться на лучшее !!! Удачи Быкам с новым тренером !!! Всем Добра !!!
Есть конечно шанс попасть в Евро Лигу...
Есть конечно шанс попасть в Евро Лигу...
но для Быков это не вариант...нужен нормальный квалифицированный тренер, желательно иностранный, т.к все ресурсы для повышения уровня игры у клуба есть,нет только тренера!
но для Быков это не вариант...нужен нормальный квалифицированный тренер, желательно иностранный, т.к все ресурсы для повышения уровня игры у клуба есть,нет только тренера!
тем не менее быть козлом - как он пытается себя преподнести - некрасиво...
тем не менее быть козлом - как он пытается себя преподнести - некрасиво...