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Халк теряет по 5 кг за матч или тренировку

10 апреля 2021, 12:30

Форвард «Атлетико Минейро» Халк теряет целых 5 килограммов за одну тренировку с командой (или за матч). Об этом заявил физиотерапевт клуба Роберто Киари.

Халк очень много потеет, это особенность его организма. Разумеется, что ему требуется много воды во время занятий, но в этом нет проблем.

На следующий день он весит столько же, сколько и до тренировки.Публикация от Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ sihafazatron (раскрыть)
10 апреля в 18:04, ред.
Езе учитывая то что в тексте интервью нет тех слов что в заголовоке!
Baggio R.
Baggio R.
10 апреля в 13:22, ред.
Помню, у него в Зените всегда была более темная (мокрая) футболка по сравнению с партнерами)
sihafazatron
sihafazatron ответ Ironigor (раскрыть)
10 апреля в 13:15
вот и я о чем, новость странновата)
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 12:46
А после набирает по шесть
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
10 апреля в 12:39
Это невозможно, априори.
beefs
beefs
10 апреля в 12:37
ничего себе обмен веществ...
sihafazatron
sihafazatron
10 апреля в 12:33
На следующий день он весит столько же, сколько и до тренировки
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он за 1 день теряет 5 кг и обратно набирает, так что ли?
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 12:32, ред.
Где то теряет, а где то находит !!!
Сушняк подкрался незаметно !!!
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