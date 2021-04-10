Халк теряет по 5 кг за матч или тренировку

Форвард «Атлетико Минейро» Халк теряет целых 5 килограммов за одну тренировку с командой (или за матч). Об этом заявил физиотерапевт клуба Роберто Киари.

Халк очень много потеет, это особенность его организма. Разумеется, что ему требуется много воды во время занятий, но в этом нет проблем.

На следующий день он весит столько же, сколько и до тренировки.Публикация от Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)