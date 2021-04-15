Супруга Марсьяля: «Жёнам футболистов тяжело. Мы жертвуем всем»

, жена нападающего МЮ , рассказала о своей жизни.

Я могу понять людей, у которых есть стереотипы о женах футболистов, потому что они были и у меня. Я никогда не думала, что буду женой футболиста.

Люди думают, что у нас (жен) постоянно новые сумки и много денег. Что мы всё время сидим дома и тратим средства, которые зарабатывают мужья. Это не так.

Может быть, это описывает один месяц в году во время межсезонья. В остальное время года все совсем не так.

Ты не видишь мужа, если у него матч на выезде. Кроме того, ты жертвуешь всем. Я, например, далеко от своей семьи, живу за границей. Конечно, это мой выбор, но это и моя жертва.

Я не могу смотреть матчи по телевизору со звуком, ведь Антони могут критиковать, меня это задевает.