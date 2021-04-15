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Супруга Марсьяля: «Жёнам футболистов тяжело. Мы жертвуем всем»

15 апреля 2021, 15:42

Мелани Марсьяль, жена нападающего МЮ Антони Марсьяля, рассказала о своей жизни.

Я могу понять людей, у которых есть стереотипы о женах футболистов, потому что они были и у меня. Я никогда не думала, что буду женой футболиста.

Люди думают, что у нас (жен) постоянно новые сумки и много денег. Что мы всё время сидим дома и тратим средства, которые зарабатывают мужья. Это не так.

Может быть, это описывает один месяц в году во время межсезонья. В остальное время года все совсем не так.

Ты не видишь мужа, если у него матч на выезде. Кроме того, ты жертвуешь всем. Я, например, далеко от своей семьи, живу за границей. Конечно, это мой выбор, но это и моя жертва.

Я не могу смотреть матчи по телевизору со звуком, ведь Антони могут критиковать, меня это задевает.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответ sten312 (раскрыть)
27 апреля в 16:17
Она не белая. Она латинос.
Ozabot
Ozabot
27 апреля в 16:16, ред.
Проблемы белых людей. Понимаю, жены подводников или даже космонавтов стрессуют, мол, риски для жизни, долгая разлука.
CSKA2012
CSKA2012
16 апреля в 09:27
Чернилица она )
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ juchok (раскрыть)
15 апреля в 21:12
Привет. Что-то ты редко сейчас появляешься на Соккере.
juchok
juchok ответ allemz IV (раскрыть)
15 апреля в 20:18
мне кажется, что даже в условном КП он будет получать столько, что ни он, ни его подруга не будут себе отказывать во всех прихотях
Супервайзер
Супервайзер
15 апреля в 18:14
Трудное счастье у наших боевых подруг, как сказал мой товарищ по институту, когда упал с супружеского ложа после бурной пьянки)).
sten312
sten312
15 апреля в 18:10
Странные эти выходцы из Африки,гордятся цветом своей кожи,а женятся на белых.Выходит брезгуют своими.Все что нужно знать о BLM.
dzvinka
dzvinka
15 апреля в 17:46
прямо сложные сложности у жены Марсиаля
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 17:29
Страдают бедные,не доедают!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
15 апреля в 17:13
Так а чем именно жертвует жена футболиста? Насколько я понял из интервью, она живёт не в Англии. Видимо так сильно её муж любит, что не хочет с ней жильё снимать в Манчестере)
Не видит мужа, когда тот играет на выезде? А что, в других профессиях в командировки никто не ездит? Сменных графиков не бывает, когда один на работе, другой дома?
Очередное доказательство, что лучшая жена футболиста - которая молчит.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
15 апреля в 17:08
бедняшка
berda2003
berda2003
15 апреля в 17:08
негр: "ты у меня, как Ева." она: "... почему?" негр: "... первая!" она: " ... а ты, как Боинг..." дальше все знают.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
15 апреля в 17:05
Даааа, то ли дело жена тракториста...
zdeniss
zdeniss
15 апреля в 17:01, ред.
Мужайся, мать, и нам тяжело... такое читать
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
15 апреля в 16:56
Умиляет наивность.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 16:38
Сейчас заплачу только секундочку платочек возьму.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
15 апреля в 16:31, ред.
Прям жертвуют, муж обеспечивает, а они тупо дома сидят ничего не делают и тратят деньги во всяких салонах
sv_1969
sv_1969
15 апреля в 16:14
Жена жене рознь...
stanichnik
stanichnik
15 апреля в 16:01
allemz IV
allemz IV
15 апреля в 15:54, ред.
Блин, ублюдский тренд пошел у содержанок футболистов заявлять о себе. Подхватила эстафету у девушки Верратти, а та в свою очередь у Влады Седан. Ущербно смотрятся эти заявления, запрыгнула черный банан своего спонсора, живи молча, а трудности у тебя начнутся когда твоего "любимого мужа" сольют в условный Кристал Пэлас с полукратным понижением ЗП, он для тебя из актива превратится в обузу))) Тогда уже ты будешь часто пропадать на выездах, хотя учитывая его игру за МЮ, это случится совсем скоро))
modestregista
modestregista
15 апреля в 15:49
Держись!)
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 15:47
Всем бы ее проблемы.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
15 апреля в 15:46
Каждый раз улыбает, когда футболисты и им приближенные жалуются на "трудности" жизни. Ребят, вы оторваны от жизни обычных людей настолько, насколько Луна оторвана от Земли
Василий 50
Василий 50
15 апреля в 15:45
Надо было за слесаря выходить.
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