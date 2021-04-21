Месси обсудит новый контракт с «Барселоной» после завершения сезона

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21 апреля 2021, 17:47

Нападающий готов сесть за стол переговоров с «Барселоной».

Как сообщается, капитан «сине-гранатовых» сказал своему отцу, который является его агентом, что будет готов обсудить новый контракт с каталонским клубом только после завершения нынешнего сезона.

Сейчас Месси хочет сосредоточиться на борьбе за титул Ла Лиги. Аргентинец не хочет, чтобы какие-либо факторы отвлекали его от игры в футбол прямо сейчас.