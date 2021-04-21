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Месси обсудит новый контракт с «Барселоной» после завершения сезона

21 апреля 2021, 17:47

Нападающий Лионель Месси готов сесть за стол переговоров с «Барселоной».

Как сообщается, капитан «сине-гранатовых» сказал своему отцу, который является его агентом, что будет готов обсудить новый контракт с каталонским клубом только после завершения нынешнего сезона.

Сейчас Месси хочет сосредоточиться на борьбе за титул Ла Лиги. Аргентинец не хочет, чтобы какие-либо факторы отвлекали его от игры в футбол прямо сейчас.

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RaulitoS
RaulitoS
21 апреля в 19:36
Да определись ты уже! То ухожу, то остаюсь, то еще подумаю... Мыльная опера.
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 18:05
Зря тянет, сейчас самое время.
Elliada
Elliada
21 апреля в 18:01
Скорее всего заключит контракт с Барселоной

Но только на один год, чтобы по возможности уйти
Глор ПСЖ
Глор ПСЖ
21 апреля в 17:55, ред.
День первый. Объявление о создании Суперлиги.
День второй. УЕФА резко повысит выплаты за игры в ЛЧ.
День третий. Месси обсудит новый контракт.

Тайна разгадана.
beefs
beefs
21 апреля в 17:53
надо же, все же решился...
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