Нападающий Лионель Месси готов сесть за стол переговоров с «Барселоной».
Как сообщается, капитан «сине-гранатовых» сказал своему отцу, который является его агентом, что будет готов обсудить новый контракт с каталонским клубом только после завершения нынешнего сезона.
Сейчас Месси хочет сосредоточиться на борьбе за титул Ла Лиги. Аргентинец не хочет, чтобы какие-либо факторы отвлекали его от игры в футбол прямо сейчас.
Но только на один год, чтобы по возможности уйти
Но только на один год, чтобы по возможности уйти
День второй. УЕФА резко повысит выплаты за игры в ЛЧ.
День третий. Месси обсудит новый контракт.
Тайна разгадана.
День второй. УЕФА резко повысит выплаты за игры в ЛЧ.
День третий. Месси обсудит новый контракт.
Тайна разгадана.