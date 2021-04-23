В честь 100-летия «Спартака» выпустят документальный сериал

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23 апреля 2021, 12:15

«КиноПоиск» выпустит документальный сериал о «Спартаке». Проект посвящён 100-летию московского клуба.

«В истории российского футбола ещё не было такого интересного и масштабного продукта, который направлен не только на болельщика, но и на массового зрителя», — рассказал о сериале директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Сериал будет посвящен золотой эпохе «Спартака» — периоду 1990-х, фильм покажет футбол и футбольную культуру в контексте истории России того времени. Съемки документального проекта начнутся в ближайшие месяцы.

Ранее ходили разговоры, что «Спартак» планирует вернуть старую эмблему в честь столетия.