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В честь 100-летия «Спартака» выпустят документальный сериал

23 апреля 2021, 12:15

«КиноПоиск» выпустит документальный сериал о «Спартаке». Проект посвящён 100-летию московского клуба.

«В истории российского футбола ещё не было такого интересного и масштабного продукта, который направлен не только на болельщика, но и на массового зрителя», — рассказал о сериале директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Сериал будет посвящен золотой эпохе «Спартака» — периоду 1990-х, фильм покажет футбол и футбольную культуру в контексте истории России того времени. Съемки документального проекта начнутся в ближайшие месяцы.

Ранее ходили разговоры, что «Спартак» планирует вернуть старую эмблему в честь столетия.

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Рязань 062
Рязань 062
23 апреля в 19:27
в честь столетия спартака, в каждом матче клубу будут давать пенальти в ворота соперника....
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 17:49
Интересно будет посмотреть как они покажут свои день рождения, особенно 99-летие. Уфа будет вишенкой на торте!
oFANATo
oFANATo ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
23 апреля в 17:27, ред.
Ну если считать титулы за российский период то у спартака их 15, у зенита 17, у ЦСКА их 21.
А если считать с титулами СССР,
то зенит не скоро догонит ни спартак (22+15= 37титулов), ни ЦСКА (21+12=33титула).
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
23 апреля в 15:24
Про Зенит пока только мультфильмы можно снять короткометражные...
Gunslinger
Gunslinger
23 апреля в 15:02
    memphis
    memphis
    23 апреля в 14:31
      Parovoznic
      Parovoznic
      23 апреля в 12:40
      Дык вроде ж один фильм про спартачей ужЕ выпускали.
      Его ещё запретили к показу
      Futurista
      Futurista ответ ДСА (раскрыть)
      23 апреля в 12:25
      Спартак команда народная...значит народ и посмотрит...
      mihaluch
      mihaluch
      23 апреля в 12:22
      Вернуть старую эмблему,убрать Федуна.
      ДСА
      ДСА
      23 апреля в 12:17
      Документальные фильмы мало кто смотрит.
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