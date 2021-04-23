«Фиорентина» планирует продлить контракт с Дронговски

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Фиорентина» планирует продлить контракт с голкипером Бартломеем Дронговски.
Действующий договор рассчитан до 2023 года. Руководство флорентийского клуба удовлетворено игровой формой 23-летнего футболиста, поэтому хочет пролонгировать договор.
Ранее Дронговски интересовался «Милан».
ЛЕГЕНДА МИРОВОГО ФУТБОЛА !!! ФИОРЕНТИНА И ШУРИК БУТЫРСКИЙ НЕ РАЗДЕЛИМЫ !!!
ВЕК ВОЛИ НЕ ВИДАТЬ, ВЕК НА САНКАХ НЕ КАТАТЬСЯ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
ЛЕГЕНДА МИРОВОГО ФУТБОЛА !!! ФИОРЕНТИНА И ШУРИК БУТЫРСКИЙ НЕ РАЗДЕЛИМЫ !!!
ВЕК ВОЛИ НЕ ВИДАТЬ, ВЕК НА САНКАХ НЕ КАТАТЬСЯ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!