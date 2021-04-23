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«Фиорентина» планирует продлить контракт с Дронговски

23 апреля 2021, 13:44

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Фиорентина» планирует продлить контракт с голкипером Бартломеем Дронговски.

Действующий договор рассчитан до 2023 года. Руководство флорентийского клуба удовлетворено игровой формой 23-летнего футболиста, поэтому хочет пролонгировать договор.

Ранее Дронговски интересовался «Милан».

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sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
23 апреля в 13:49
Работают над продлением контракта с Табуреткиным)))
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 13:47, ред.
САМОЕ ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС ШУРИКА НЕ УПУСТИТЬ !!!
ЛЕГЕНДА МИРОВОГО ФУТБОЛА !!! ФИОРЕНТИНА И ШУРИК БУТЫРСКИЙ НЕ РАЗДЕЛИМЫ !!!
ВЕК ВОЛИ НЕ ВИДАТЬ, ВЕК НА САНКАХ НЕ КАТАТЬСЯ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
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