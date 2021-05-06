Назначен арбитр на финал Кубка России

Пресс-служба РФС объявила, что финал Кубка России обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Арбитр прокомментировал своё назначение:

Назначение на финал Кубка России — большая честь и ответственность. Значимость матча для команд сложно переоценить. Для судей это будет также одна из главных игр. В моей карьере это, пожалуй, самое важное назначение.