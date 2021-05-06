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Назначен арбитр на финал Кубка России

06 мая 2021, 20:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Пресс-служба РФС объявила, что финал Кубка России обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Арбитр прокомментировал своё назначение:

Назначение на финал Кубка России — большая честь и ответственность. Значимость матча для команд сложно переоценить. Для судей это будет также одна из главных игр. В моей карьере это, пожалуй, самое важное назначение.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
07 мая в 13:17
Главное без косяков и всяких выкрутасов))
Шуnя771
Шуnя771
07 мая в 10:06
Крылышкам уверенной победы!
Аксинья
Аксинья
07 мая в 04:56
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    06 мая в 22:52
    Самаре и без предвзятого судейства будет несладко, наверное до влияния судей на исход матча дела не дойдет - это уже совсем ниже плинтуса, "Крыльям" удачи!
    kts99
    kts99
    06 мая в 22:23, ред.
    Крылья Советов!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    06 мая в 21:52
    Скоро всё увидим...
    particular
    particular
    06 мая в 21:39
    Трудно судить на поле, когда за его пределами уже отдано предпочтение одной из команд...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    06 мая в 21:26
    Ну что же ...
    Крыльям можно на матч не выезжать.
    Результат известен заранее. Тем более гарантировано место в ЛЕ.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    06 мая в 21:03
    Лишь бы Сухина одобрил...
    drug01
    drug01
    06 мая в 20:58
    Желаем меньше ошибок...
    beefs
    beefs
    06 мая в 20:50
    желаем провести матч с достоинством...
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