Назначен арбитр на финал Кубка России

Пресс-служба РФС объявила, что финал Кубка России обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Арбитр прокомментировал своё назначение:
Назначение на финал Кубка России — большая честь и ответственность. Значимость матча для команд сложно переоценить. Для судей это будет также одна из главных игр. В моей карьере это, пожалуй, самое важное назначение.
Крыльям можно на матч не выезжать.
Результат известен заранее. Тем более гарантировано место в ЛЕ.
Крыльям можно на матч не выезжать.
Результат известен заранее. Тем более гарантировано место в ЛЕ.