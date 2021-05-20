ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2020/2021

«Ювентус» примет решение по будущему Пирло в понедельник

20 мая 2021, 14:19

Будущее Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса» по-прежнему остается неопределенным.

Football Italia со ссылкой на Tuttosport сообщает, что в туринском клубе примут решение о продолжении сотрудничества или отказе от услуг Пирло в понедельник, 24 мая.

Ранее Пирло привел «Юве» к победе в Кубке Италии. В таблице Серии А туринцы идут на 5-м месте и могут не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Ювентусу» необходимо обыгрывать «Болонью» в заключительном туре Серии А, а также ждать потери очков от «Наполи» или «Милана».

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Ironigor
Ironigor ответ juvenale (раскрыть)
20 мая в 19:16
Посмотрим , не долго осталось.
League1
League1
20 мая в 18:56
Чего там решать. Полностью провалился как тренер. Пинка ему под зад хорошего.
juvenale
juvenale ответ Ironigor (раскрыть)
20 мая в 18:49
Верона не проиграет,скринь
juvenale
juvenale
20 мая в 18:49
я надеюсь хватит мозгов физрука не продлить,или будет еще один сезон борьбы за четверку
Sexual Harassment
Sexual Harassment
20 мая в 17:15
Шансов на ЛЧ конечно мало.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
20 мая в 15:18
Тугодумы. Надо было ещё в январе менять, может попали-бы в ЛЧ. Пример Тухеля в Челси показателен.
Ironigor
Ironigor
20 мая в 14:55
Юве надо что-то менять и это точно. Речь идёт не только о Пирло , там есть вопросы и по игрокам , и не малые . А то что Юве может попасть в ЛЧ это решится в и игре между Аталантой и Миланом . Аталанта после поражения от Юве, будет очень злой и будет играть только на победу. И Милану будет очень не просто, а им обязательно нужно будет только выигрывать, точно так же как и Юве и Наполи. Наполи будет играть у себя дома с Вероной , которой уже ничего не будет нужно от этого матча. Так что Наполи тут не упустит свой шанс. Точно такая же ситуация и у противостояния Юве с Больней. И думаю у Юве при таком раскладе есть хорошие шансы на выход в ЛЧ. Желаю удачи старушке Юве решить все свои проблемы и выход в ЛЧ !!!
Всем Добра !!!
sv_1969
sv_1969
20 мая в 14:51
Пускай оставляют на радость Всем))
ЮЗИК
ЮЗИК
20 мая в 14:38
Менять надо однозначно
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