«Ювентус» примет решение по будущему Пирло в понедельник

1621509551

20 мая 2021, 14:19

Будущее на посту главного тренера «Ювентуса» по-прежнему остается неопределенным.

Football Italia со ссылкой на Tuttosport сообщает, что в туринском клубе примут решение о продолжении сотрудничества или отказе от услуг Пирло в понедельник, 24 мая.

Ранее Пирло привел «Юве» к победе в Кубке Италии. В таблице Серии А туринцы идут на 5-м месте и могут не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Ювентусу» необходимо обыгрывать «Болонью» в заключительном туре Серии А, а также ждать потери очков от «Наполи» или «Милана».