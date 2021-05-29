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Павлюченко: «Когда я играл за „Тоттенхэм“, мы возили и „Челси“, и „Сити“»

вчера, 16:01
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал предстоящий матч финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити».

На бумаге фаворит «Манчестер Сити». Они выносят всех подряд, но это финал. Здесь всего одна игра. «Челси» будет очень тяжело. Некоторые игроки могут вообще больше сюда не попасть. Все понимают, что стоит на кону. Я думаю, что «Челси» даст бой. Будет хорошая и яркая игра.

Не ожидал, что «Челси» будет в финале. Я ставил на «Реал». Не знаю, что произошло, может быть, сказалась недооценка соперника.

«Челси» с приходом Тухеля преобразился. Мне очень нравится их атака. «Сити» умеет реализовывать моменты, мы это видели на протяжении всего сезона. «Челси» в любом случае будет играть вторым номером, на контратаках. Бежать в атаку всей командой против «Сити» — это самоубийство.

Когда я играл в «Тоттенхэме», мы возили дома и «Челси», и «Сити», ха-ха. На выезде было посложнее. Но тогда это был не тот «Манчестер Сити», еще не было звезд, а вот «Челси» тогда был в порядке. Против «Челси» было очень сложно играть, это тебе не РПЛ.

Сравнивать этот «Челси» с командой 2012 года пока нет смысла. Тот «Челси» выигрывал трофеи, этот пока нет.

Я буду сегодня переживать за «Челси». Там играл Юра Жирков, тренером был Гус Иваныч. Можно сказать, родной клуб. Но шансы против «Сити» — где-то 20 на 80.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 23:09
Кого ты там возил, Буратмэн?)
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:53, ред.
Роман начал играть за Тоттенхэм позже на 3 года чем кони выиграли КУЕФА)...почему бы ему и не вспомнить?)...вы же вспоминаете дела давно минувших лет)...
Рязань 062
Рязань 062 ответ antant1 (раскрыть)
вчера в 17:51
спроси у кокорина. он про это лучше всех знает.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 17:42
Попробую предположить, что МС будет бит!
antant1
antant1
вчера в 17:03
42 гола в 112 матчах за Тоттенхем, неплохой результат? И это с учетом того, что он в старте редко играл. Много у нас таких игроков?)
cska1948
cska1948
вчера в 16:59
Павлюченко: «Когда я играл за „Тоттенхэм“, мы возили и „Челси“, и „Сити“»
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Ну как в кино...
antant1
antant1 ответ Рязань 062 (раскрыть)
вчера в 16:59
Чего же они в Тамбове,а не в АПЛ играют?)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:26
Роман играл за Челси почти в прошлом веке.
allemz
allemz
вчера в 16:24
Реднапп, когда увидел вью Павлуши, схватившись за сердце:
311
311
вчера в 16:15
Пока ты возил Челси, они брали трофеи!)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:11
Это тебя, Рома, возили на автобусе по всей Англии.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 16:10
видели как ты здесь всех возил...обыкновенный посредственный игрок, сейчас таких в тамбове , пруд пруди. почему то все игроки того поколения очень высокого мнения о себе, хотя на самом деле обыкновенные игрочишки.
Artemon9
Artemon9
вчера в 16:05
Хахаха. Надеюсь не в магазин за пивом возили
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