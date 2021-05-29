Павлюченко: «Когда я играл за „Тоттенхэм“, мы возили и „Челси“, и „Сити“»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России прокомментировал предстоящий матч финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити».

На бумаге фаворит «Манчестер Сити». Они выносят всех подряд, но это финал. Здесь всего одна игра. «Челси» будет очень тяжело. Некоторые игроки могут вообще больше сюда не попасть. Все понимают, что стоит на кону. Я думаю, что «Челси» даст бой. Будет хорошая и яркая игра.

Не ожидал, что «Челси» будет в финале. Я ставил на «Реал». Не знаю, что произошло, может быть, сказалась недооценка соперника.

«Челси» с приходом Тухеля преобразился. Мне очень нравится их атака. «Сити» умеет реализовывать моменты, мы это видели на протяжении всего сезона. «Челси» в любом случае будет играть вторым номером, на контратаках. Бежать в атаку всей командой против «Сити» — это самоубийство.

Когда я играл в «Тоттенхэме», мы возили дома и «Челси», и «Сити», ха-ха. На выезде было посложнее. Но тогда это был не тот «Манчестер Сити», еще не было звезд, а вот «Челси» тогда был в порядке. Против «Челси» было очень сложно играть, это тебе не РПЛ .

Сравнивать этот «Челси» с командой 2012 года пока нет смысла. Тот «Челси» выигрывал трофеи, этот пока нет.

Я буду сегодня переживать за «Челси». Там играл Юра Жирков, тренером был Гус Иваныч. Можно сказать, родной клуб. Но шансы против «Сити» — где-то 20 на 80.