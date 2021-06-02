Наумов: «Если навяжем прессинг, у нас есть шансы победить бельгийцев»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил выступление сборной России в контрольном матче с Польшей (1:1) и поделился ожиданиями от Евро-2020.

Я вообще-то думал, что наша сборная будет выглядеть похуже, потому что играли на фоне усталости — тяжёлые сборы, двухразовые тренировки. А выглядели неплохо. Игра мне понравилась. Единственная беда — у нас нет хороших центральных защитников. Джикия ещё более-менее, но Семёнов... Кудряшов определённый уровень держит, однако возраст даёт о себе знать. Старается, вырывает, только больно уж много у него нарушений, причём серьёзных. Проблемы есть, все моменты, включая гол, к нашим воротам приходили из центральной зоны.

От Миранчука ожидаю большего, не скажу, что в игре с Польшей сильно впечатлил. Но он ещё может прибавить. Вот Головин порадовал. Красавец, лидер сборной. Если у него всё будет в порядке со здоровьем, на него нужно делать ставку. Какой пас выдал Караваеву. Вырезал, не глядя. Он здорово прибавил, играя во Франции.

Дзюба выглядел неплохо, хотя ему и было тяжело. Но в некоторых моментах сыграл прекрасно. Для нас он незаменимый игрок в атаке. Посмотрите, Заболотный вышел и выглядел гораздо хуже. Мне кажется, что Артём ловит кайф от игры и настраивает команду. На него можно полагаться, ниже определённого уровня никогда не упадёт.

Матч настроил меня на оптимистический лад. Помните, как перед чемпионатом мира было совсем плохо против Турции (1:1)? А здесь всё неплохо. Мне кажется, должны сыграть на Евро удачно. Нужно постараться наконец-то обыграть Бельгию и не надо закрываться. Играйте в такой же открытый футбол как с поляками. Если навяжем прессинг, у нас есть шансы победить бельгийцев.