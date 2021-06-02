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Радимов: «Этот состав сборной России будет играть в матче с Бельгией»

сегодня, 05:12
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от контрольного матча российской национальной команды против Польши (1:1).

Было видно, что команда под нагрузкой. Этот состав будет использоваться в матче с Бельгией. Против них нужно будет забирать мяч и не дать им проявить свои козыри. С прицелом на первый матч это был тот самый состав. Если сравнивать с ЧМ-2018, то команда [сейчас] выглядит лучше, чем перед мундиалем.

Мыслями об игре также поделился экс-полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:36
Потный вал оптимизма накрыл Радимова.
Интересно, сам то верит в то, что говорит?
112910415
112910415
сегодня в 06:21
забирать мяч ... это сильно !
против Бельгии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:14
Опять и снова ведётся работа, что мы сильнее а мне кажется, что бельгицы своим вторым составом легко пройдут нашу сборную.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:34
Лучше выглядеть она никак не может.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:31
Лучше или хуже Евро покажет.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:24
Мы всегда надеемся на лучшее, но не всегда выходит.
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