Радимов: «Этот состав сборной России будет играть в матче с Бельгией»

Бывший игрок сборной России, главный тренер «Зенита-2» поделился впечатлениями от контрольного матча российской национальной команды против Польши (1:1).

Было видно, что команда под нагрузкой. Этот состав будет использоваться в матче с Бельгией. Против них нужно будет забирать мяч и не дать им проявить свои козыри. С прицелом на первый матч это был тот самый состав. Если сравнивать с ЧМ -2018, то команда [сейчас] выглядит лучше, чем перед мундиалем.