Пухач: «Никогда не забуду свой дебют за сборную Польши»

Защитник «Леха» прокомментировал свой дебют за сборную Польши в контрольном матче с Россией (1:1).

Это был просто замечательный вечер для меня. Моя семья была на трибуне, их поддержка очень много значила для меня. Более того, это была моя первая игра за сборную. Я никогда не забуду этот вечер.

Что касается пропущенного гола, да, я мог бы лучше опекать их игрока. Но я извлёк урок из это ситуации и хорошо отреагировал в последующих эпизодах.

Тренер нашёл несколько приятных слов для меня после финального свистка. Я переживаю отличный период. Вызов в сборную придал мне очень много сил. Каждый день просыпаюсь с улыбкой на лице.