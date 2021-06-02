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Пухач: «Никогда не забуду свой дебют за сборную Польши»

сегодня, 06:34
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Леха» Тимотеуш Пухач прокомментировал свой дебют за сборную Польши в контрольном матче с Россией (1:1).

Это был просто замечательный вечер для меня. Моя семья была на трибуне, их поддержка очень много значила для меня. Более того, это была моя первая игра за сборную. Я никогда не забуду этот вечер.

Что касается пропущенного гола, да, я мог бы лучше опекать их игрока. Но я извлёк урок из это ситуации и хорошо отреагировал в последующих эпизодах.

Тренер нашёл несколько приятных слов для меня после финального свистка. Я переживаю отличный период. Вызов в сборную придал мне очень много сил. Каждый день просыпаюсь с улыбкой на лице.

Ранее форвард «Пяста» Якуб Шверчок прокомментировал свой дебютный гол за сборную Польши в матче с Россией.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:45
Поляки наигрывают сборную.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:44
Хоть кому-то этот матч запомнится.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:23
У поляков перспективная команда... Что не скажешь про нашу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:22
Дебют всегда не забываем.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:39
Хорошо когда футболист так относится к доверию и старается его оправдать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:37
Рад за него...
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