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Сенников: «России в матче с болгарами покажет тактику на Евро»

05 июня 2021, 13:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников считает, что сборная России в товарищеской игре с болгарами использует наработанную тактику, которая будет использоваться в первом матче на чемпионате Европы против бельгийцев.

Это последняя контрольная игра перед чемпионатом Европы, скорее всего, увидим основной состав, какую-то наработанную тактику, которая будет использоваться в первом матче на Евро. Поэтому модель игры будет по команде Бельгии. Посмотрим, сможем ли мы так сыграть, ведь с бельгийцами мы будем играть, наверное, вторым номером, а с болгарами — первым. Но все равно расстановка на поле будет моделироваться под первый матч.

«Соккер.ру» подготовил обзор к товарищескому матчу Россия — Болгария.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:05
не, не показали
Mangur
Mangur
05 июня в 16:25
Болеем за Россию. Выиграют у Бельгии ,значит будем по итогам ЧЕ 2020 довольно высоко. Может даже дойдём до полуфинала. Просто середнячки сборной поверят в свои силы. Как поверили в себя Жирков,Дзюба на ЧМ18.Врятли нас тогда остановят.Из группы выйдем точно. И румын Киркоров не сглазит с Гусевым.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июня в 14:56
Наша сборная поопытней выглядит. Явно сыграют первым номером:
Caniggia
Caniggia
05 июня в 14:29, ред.
Думаю, наши покажут, как всегда то, после чего вопросов станет ещё больше. Но Черчесов после матча, как Штирлиц, опять выкрутится, заодно по старой доброй традиции обхамит некоторых журналюг, отвечая на их неправильные вопросы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 14:17
Не думаю, что усача есть какая то тактика.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 13:59
Не стоит этого делать...
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