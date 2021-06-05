Сенников: «России в матче с болгарами покажет тактику на Евро»

Бывший российский футболист считает, что сборная России в товарищеской игре с болгарами использует наработанную тактику, которая будет использоваться в первом матче на чемпионате Европы против бельгийцев.

Это последняя контрольная игра перед чемпионатом Европы, скорее всего, увидим основной состав, какую-то наработанную тактику, которая будет использоваться в первом матче на Евро. Поэтому модель игры будет по команде Бельгии. Посмотрим, сможем ли мы так сыграть, ведь с бельгийцами мы будем играть, наверное, вторым номером, а с болгарами — первым. Но все равно расстановка на поле будет моделироваться под первый матч.